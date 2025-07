Légköri fékezés pipa, pillanatok múlva a Csendes-óceánon lesznek Kapu Tiborék

Hamarosan a Csendes-óceánon landol Kapu Tibor űrhajós és az Axiom Mission 4 legénysége a 22 és fél órás űrutazás után. Az óceánon már a SpaceX mentőhajója, a Shannon várja, hogy kimenthesse a Dragon űrkapszulát és az asztronautákat.

Kapu Tiborék pillanatok múlva landolnak a Csendes-óceánon

Forrás: HUNOR Magyar Űrhajós Program Facebook-oldala

Kapu Tiborék már fékeznek

A magyar űrhajós és társai július 14-én magyar idő szerint 13 óra 15 perckor dokkoltak le a Nemzetközi Űrállomásról és a három hetes sikeres űrmisszió után megkezdték visszaútjukat a Földre, amely hamarosan a Csendes-óceánra érkezéssel véget ér. A Dragon több mint 20 ezer kilométer/órás sebességgel robogott egészen 120 kilométeres magasságig, ugyanis ekkor érte el a Föld légkörének legfelső rétegét. Megtörtént már a légköri fékezés, amely 500-600 kilométer/órás sebességet jelent, ekkor óriási 4-5 G-s nehézségi gyorsulás hat az űrhajósokra.

A Dragon szépen tovább lassul, majd 5,5 kilométeres magasságban kinyílik a két kisebb stabilizáló, majd 1,8 kilométeres magasságban a négy hatalmas főernyő. Innentől már csak pillanatok vannak hátra és már indulnak is az űrkapszula kiemelésére. Itt azonban még nem ér véget Kapu Tiborék űrkalandja, több héten keresztül még folytatódni fog a Földön is, mert nagyon durva tünetek is jelentkezhetnek náluk. Akár 6 hétig is rehabilitálhatják őket napi több órában.

Itt nézheti élőben Kapu Tibor visszatérését a Földre: