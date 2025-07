Videó: ilyen a kávészünet 400 kilométerrel a Föld felett - aki bemutatja: Kapu Tibor

Ahogy arról részéletesen beszámoltunk, véget ért a az Axiom Mission 4 legénységének űrkalandja, Kapu Tibor űrhajós és társai 18 űrben eltöltött nap után biztonságban és zökkenőmentesen landoltak a Csendes-óceánon, magyar idő szerint 11 óra 32 perckor. A magyar űrhajós és társai épségben szálltak ki a Dragon elnevezésű űrkapszulából. Arról is írtunk, hogy a landolást követő protokollt követően pedig megtörtént a nagy pillanat is, újra együtt lehetett a Kapu család. Legutóbb arról számoltunk be, hogy emlékérmét bocsát ki a Magyar Nemzeti Bank Kapu Tibor tiszteletére.

Kapu Tibor bemutatta azt is, hogyan kávézik egy űrhajós

Forrás: Kapu Tibor/Facebook

Kávézás az űrben - aki bemutatja: Kapu Tibor

Bár már a szó szoros értelmében is két lábbal áll a Földön Kapu Tibor, a Hunor hivatalos közösségi oldalán egy újabb videó került fel, amelyben a magyar űrhajós bemutatja, hogy néz ki a kávészünet az űrben, a súlytalansgban.