Kapu Tibor a visszatérése után akár 3 évig is szenvedhet ettől, durva, ami rá vár

Kapu Tibor landolása után azonnal orvosok veszik kezelésbe a legénységet. Pulzust, vérnyomást mérnek, figyelik az estleges mozgás- és egyensúlyzavarokat. Akár még karanténba is kerülhet a magyar űrhajós annak érdekében, hogy az esetleges, megváltozott viselkedésű baktériumok, vírusok, gombák jelenlétét kizárhassák. A Földet érés után azonnal elkezdődik a rehabilitáció, amely több hétig is eltart majd.

Még a járás is nehéz lesz kezdetben

Kapu Tibor a landolást követően nem nyeri vissza a régi életét, mint ahogy azt sokan gondolnánk. Kőkemény 6 hét is várhat rá, amelyben napi 2 órás edzésekkel próbálják majd minél gyorsabban rehabilitálni őket. Az edzések lényege, hogy ha kell, újratanítják az idegrendszert, visszahozzák az egyensúlyt és a koordinációs készségeket. Az első 7-10 nap lesz a legkritikusabb. Szinte ez dönti majd el, mikor járhat újra teljes biztonsággal a második magyar űrhajós. Mivel nagyon sok ideig a súlytalanság állapotában volt, több panasz is jelentkezhet. Ilyenek lehetnek a szédülés, hányinger, ájulás.

Akár 3 évig is jelentkezhet ez a probléma

Ahogy a Ripost is írja, akár izomtömegének akár 20 százalékát is elvesztheti. Mindemellett a csontsűrűsége s csökkenhet, amely akár csak 2-3 év alatt térhet vissza teljesen. Az arcfelduzzadás is nehézséget okozhat Kapu Tibor számára. Az egyszerű mozdulatok jelenthetik a legnagyobb nehézséget. Volt olyan asztronauta, aki visszatérése után arról számolt be, hogy újra kellett tanulnia beszélni.