Kapu Tibor visszatérése a földre, buszbaleset, halálos családlátogatás, tökrészeg kamionos, tehéntámadás és hatalmas verekedés

Döbbentes történetet osztottak meg a Vas vármegyei rendőrség közösségi oldalán. Mint írják, szombat este a körmendi rendőrök nem csak egy sofőrt állítottak meg, de egy tragédiát is megelőztek. Szombat este a körmendi egyenruhások egy nyergesvontatóból és a hozzá kapcsolt nehézpótkocsiból álló járműszerelvényt állítottak meg a 86-os számú főúton. Ebben még nem is lett volna semmi furcsa, mert mint írják, több száz ellenőrzést hajtanak végre naponta a rendőrök Vasban is. Ami azonban a megállítás után következett, az a rendőröket is meglepte. A kamionsofőr ugyanis súlyosan ittas alkoholszinttel ült a 40 tonnás járműszerelvény volánja mögé. A poszt szerint a sofőrnek még emlékei sem voltak arról, hogy honnan indult, valamint arról sem, hogy mennyi alkoholt fogyasztott vezetés előtt.