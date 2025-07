Négy hétre bezár a Keleti pályaudvar

A mavcsoport.hu hivatalos oldalán számolt be arról, hogy a nyári szabadságolások legsűrűbb időszaka után folytatódik a Keleti pályaudvar pályahálózatának felújítása, ezért augusztus 25-én 4 hétre bezár a központi állomás: a megszokott járatok átmenetileg nem ide érkeznek és nem innen indulnak. Ezek a forgalmi változások jelentős érintik a győri, pécsi, hatvani-miskolci és az újszászi-békéscsabai vasútvonalokon közlekedőket, ugyanakkor az érintett vonalak mentén a MÁV-csoport több ún. átadópontot alakít ki Budapest-szerte, ezek a HÉV-, VOLÁN-járataival és a BKK-járataival is könnyen elérhetők a főváros minden részéről. Javasoljuk, hogy utasaink a korlátozásban érintett időszakban ezeken az állomásokon és megállóhelyeken szálljanak fel vagy le!

Bezár a Keleti pályaudvar, nagy változásokra kell számítani.

Fotó: Fotó: Csapó Balázs

Nagy beruházás a Keleti pályaudvarnál

Hazánk egyik legnagyobb vonatforgalmat lebonyolító vasúti csomópontján, a Keleti pályaudvaron a 2019-es felújítást követő legnagyobb beruházást hajtjuk végre: a beavatkozások nagyobb része a műszaki, kisebb része az utasforgalmi tereket érinti. A szeptember 20-ig tartó teljes forgalomszünetelés során éjjel-nappal dolgoznak majd a szakemberek és a munkagépek, így megvalósul számos megbízhatóságot javító és a pályasebesség emelését lehetővé tévő karbantartás: síneket, váltókat és több mint 2 ezer talpfát is cserélünk; ágyazatot pótlunk és három kilométernyi szakaszon ágyazatrostálást végzünk; 14 kilométeren szabályozzuk a vágányokat; mintegy 16 kilométeren pedig a felsővezetéki hálózatot javítjuk. Emellett a pályaudvar üzemi és utasforgalmi területeit ellátó elektromos elosztóberendezések karbantartását és cseréjét, valamint ezek távfelügyeleti rendszerbe kötését is tervezzük. Átépítjük az 1. és 2. vágányok közötti peront, az összes perontetőn is elvégezzük a karbantartást, valamint javításokat végzünk a peronok járdáin.

Miért most?

A szeptember elejétől erősödő munkahelyi és iskolai ingázás ideiglenes forgalmi rendjének megszervezésére több megoldás is rendelkezésre áll, mint a nyáron hagyományosan erős távolsági forgalom átirányítására, így a beruházásokat tudatosan időzítettük az iskolai szünet végéhez.