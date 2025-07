Kiállítás: mosolyogni kell! Szívvel is meg lélekkel!

Napsugaras Érintés címmel tartott kiállításmegnyitót a Napsugár Egyesület múlt héten, csütörtökön délután, a SOE ERTI Kámoni Arborétum Ökoturisztikai Látogatóközpontjában. A fogyatékossággal élő fiatalok készségfejlesztését, önálló életvitelre való felkészítését 23 éve zászlajára tűző egyesület, nem csupán az elmúlt időszak gazdag termését, a festett textileket, kerámiákat mutatta be, de többfelvonásos komplett műsorral is készültek az érdeklődők számára. A versek, dalok, koreográfiák között felcsendültek a Mary Poppins musical dallamai is, ahol a címszereplő mindenki arra int, hogy mosolyogni kell! Szívvel is meg lélekkel! Az egyesület fiataljai pedig szemmel láthatóan tartják is magukat ehhez.

A fiatalok nemcsak munkáikat mutatták meg, de műsorral is készültek a kiállításmegnyitóra Fotó: Szendi Péter

Kiállítás

A kiállítás része volt az egyesület életéről korábban – köztük a Vas Népében – megjelent képes összefoglaló is, amelynek tanulmányozásával átfogó képet szerezhettek a jelenlévők az egyesület mindennapi életéről.

Góth Tibor Istvánné egyesületi elnök elmondta, a kiállítás célja, hogy a sérült fiatalokat közelebb hozza a többségi társadalomhoz, és megmutassa ők is mennyire értékes és teljes emberek. A tárlat július 27-ig tekinthető meg a látogatóközpont nyitvatartási idejében.