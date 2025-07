Klór-dioxid: súlyos egészségkárosodást okozhat a „csodaszer”!

Az utóbbi időszakban több magyar nyelvű internetes felületen is megjelentek olyan bejegyzések és hozzászólások, amelyek a klór-dioxid egészségügyi alkalmazását népszerűsítik – sokszor gyermekek kezelésére ajánlva azt. A különféle weboldalakon a hatóanyagot gyógyhatású „csodaszerként” tüntetik fel többek között daganatos betegségek, autizmus, emésztési problémák, sőt HIV-fertőzés esetén is – tudományos bizonyítékok nélkül. Hat évvel ezelőtt, portálunk is beszámolt egy, a mostanihoz kísértetiesen hasonlító esetről, akkor is csodaszerként állítva be a klór-dioxidot.

A klór-dioxid lenyelése különösen veszélyes a lakosság sérülékeny csoportjaira náluk akár a meglévő betegségek súlyosbodását is kiválthatja

Fotó: Shutterstock

A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján hívja fel a lakosság figyelmét, hogy a klór-dioxid, mint hatóanyag, sem az European Medicines Agency (EMA), sem pedig az NNGYK gyógyszeradatbázisában nem szerepel, így gyógyszerként nem engedélyezett, alkalmazása pedig az egészségre ártalmas lehet.

A klór-dioxid maró hatású vegyület

Irritálja a nyálkahártyát, hányást, hasmenést, hasi görcsöket, súlyosabb esetekben vörösvértestek szétesését (hemolízis), methemoglobinemiát, veseelégtelenséget okozhat, az alapbetegség pedig megfelelő orvosi kezelés hiányában tovább súlyosbodhat. A forgalmazók félrevezető módon ezeket gyakran „természetes mellékhatásokként” tüntetik fel, ami miatt sokan nem fordulnak időben orvoshoz.

Epidemiológiai adatok szerint a klór-dioxid lenyelése különösen veszélyes a lakosság sérülékeny csoportjaira – csecsemőkre, gyermekekre, idősekre és krónikus betegekre – náluk akár a meglévő betegségek súlyosbodását is kiválthatja.

Fontos tudni: a klór-dioxid nem alkalmas semmilyen betegség terápiás, belsőleges kezelésére, alkalmazása nem helyettesíti az orvosi diagnózist vagy kezelést.

A hamis vagy nem engedélyezett gyógyszerek forgalmazása bűncselekmény, amely Magyarországon akár öt évig terjedő szabadságvesztéssel is büntethető.

Csak megbízható, orvos által felírt, valamint hatóságok által engedélyezett gyógyszert használjon, és hiteles forrásból származó egészségügyi tanácsokat kövessen. Gyanús termék vagy ajánlat észlelése esetén értesítse a területileg illetékes kormányhivatalt.