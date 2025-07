Kollégiumok Vas vármegyében: Ebből lehet választani és ennyibe kerülnek

Vas vármegyében több középiskolai kollégium is működik, de ebben a cikkben kifejezetten a felsőoktatási kollégiumi lehetőségeket vettük sorra. Ha egyetemista vagy főiskolás hallgatóként költöznél be, ez a lista neked szól. Kollégium árakat is hoztunk!

Többszörös a túljelentkezés, sokan laknának kollégiumban a gólyák közül

Fotó: Unger Tamás / Forrás: VN/archív

Kollégium Vasban - mik a lehetőségek?

Vas megyében elsősorban Szombathelyen van olyan kollégium, amely felsőoktatási hallgatók számára elérhető. A Szombathelyen működő Savaria Egyetemi Központ (ELTE SEK) három kollégiumot üzemeltet, valamint a Szombathelyi Egyházmegye fenntartásában működik a II. János Pál Katolikus Szakkollégium. Ezek mindegyike koedukált (férfiak és nők is lakhatnak bennük), a szobákban azonban egy nem lakik csak.

Pável Ágoston Kollégium I. (Szombathely, Magyar László utca 1.)

A klasszikus kolis életérzés: 2–3 ágyas szobák, közös fürdők a folyosón, tanulószoba, társalgó, összesen 244 főt tudnak elhelyezni. Havi díja 15 320 Ft/fő (kettes szoba) – 18 380 Ft/fő (négyes szoba, 4. emelet). (A hallgatóknak ágyneműt, szennyestartót és egyéb alapfelszerelést saját maguknak kell hozniuk.)

Pável Ágoston Kollégium II. (Szombathely, Ady Endre tér 3/A)

Férőhely: 306 fő. A szobák 2–3 ágyasak (illetve apartman jellegű kétszobás lakrész), a fürdő a folyosón található. Havi díja 15 320 Ft/fő (kettes szoba) – 19 880 Ft/fő (apartman). Közösségi helyiségek (étkezőt és társalgót) is vannak, valamint tornaterem és konditerem szolgálja a diákok kényelmét.

Pável Ágoston Kollégium III. (Szombathely, Deák Ferenc utca 57.)

Férőhely: 70 fő (ebből ugyanezen szám a nemzetközi hallgatók számára is fenntartott). Csak 2 ágyas apartmanok vannak, minden szobához saját fürdőszoba és konyhasarok tartozik. Havi díja egységesen 60 000 Ft/fő. A nagyobb önállóság miatt itt nincs közös tanulószoba, de egy társalgó rendelkezésre áll.

II. János Pál Katolikus Szakkollégium (Szombathely, Hollán Ernő utca 10–12.)

Férőhely: 49 fő (ebből 39 ELTE SEK hallgatónak van fenntartva). Főként apartmanlakásokban helyezik el a diákokat, minden lakás saját konyhás-fürdős kialakítású. Itt a körülmények részben luxusnak számítanak (konyha, saját mosógép, wifivel), ezért a havi díj magasabb: államilag finanszírozott hallgatóknak 25 000 Ft, nem államilag finanszírozottaknak 35 000 Ft havonta. A szakkollégium felvételénél tanulmányi eredmény, szakmai és közösségi önkéntes munka is szerepet kaphat.