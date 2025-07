Kondorfa felújított úttal gazdagodott

A kis őrségi falu péntek délelőtti ünnepségén vették birtokba a felfrissült Hegy utcát, ami közel egy kilométeres szakaszon kapott teljes felújítást és aszfaltozást. Köszöntőjében Takács Róbert, Kondorfa polgármestere elmondta: ez is egy nagy nap a település életében – hasonlóan azokhoz a korábbiakhoz, amikor szintén felújításoknak, beszerzéseknek örülhettek a helyiek. Most sincs másként: örömmel veszik birtokba a megszépült, biztonságos Hegy utcát. És kifejtette: egy útépítés nem csupán aszfaltozás, nem csak infrastruktúra, de egyben a lakosság életminőségét is jobbá teszi – hozzájárulva ezzel a község népességmegtartó erejéhez. Visszautalt az elmúlt tíz év fejlesztéseire: megújult orvosi rendelő, tűzoltó szertár, posta, közösségi épület, sportöltöző, utak, falubusz és kistraktor, temetői fejlesztések, gyalogos híd… Még sorolni is hosszú: ezek mind a falu fejlődését hozták.

Kondorfa ünnepsége: felújított útszakaszt adtak át

Forrás: Takács Róbert

Kondorfa, mint szép példa

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője beszédében az irodalmi mesehősökre (és azok útjaira) utalva beszélt a „hétköznapi hősökről”. Akiknek összefogása, kitartása és munkája alapján ez az útszakasz is megújulhatott.

A fejlesztés biztonságot és kényelemet ad mind az itt élők, mind az ide látogatók számára

fejtette ki. Ez az itteni beruházás része annak az országos fejlesztésnek, amit a Magyar Falu Program ad a vidéken élőknek. Az elnyert, közel 45 millió forintos fejlesztés is bizonyítja, hogy a kormány a kis községekre is odafigyel. Egy elzárt, kátyús szakasz nem csak fizikai, de pszichológiai értelemben is korlátozza az ott élőket – a megújult út ezzel szemben nyitottságot, szabadságot is sugall.

Az átadón részt vettek a tervező, valamint a kivitelező cég képviselői is. A kis ünnepség zárásaként Dóka Ferenc helyi plébános megáldotta az új utat, használóit és a jelenlévőket.

Kondorfa ünnepsége: felújított útszakaszt adtak át

Fotó: VN/Dudás Zsolt

