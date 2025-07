Körmend: 200 milliós fejlesztések jönnek a rendelőkben

Fotó: Jambori Tamas

Nem csak bent

Terveznek egy játszósarok kialakítást is a háziorvosi praxis keleti várójában – folytatta Körmend polgármestere. A bejárat előtt kerékpártárolók építése is tervben van, valamint az udvari fák alá padokat fognak kihelyezni: megpihenni, felfrissülni: betegnek és kísérőnek. Ezt is az orvosok és a

helyiek javaslatára vették fel a teendők listájára – tudtuk meg. Lesz akadálymentes parkoló is.

További tervek

És igen, a teljes környéket is szeretnék felújítani, de ahhoz további forrásokra van szükség. Jó lenne egy felfordulással, „egy paszattal”, és meg is tesznek mindent, hogy máshonnan is pénzt tudjanak előkeríteni. Szerencsére a tervekkel itt nem álltak le, és további, már beadott pályázatokban bíznak (köztük két TOP Plusz is). Azok sikere további fejlesztéseket hozhatnak: többek között a Bástya utca és környéke – a város központja – remélt megújulását is.

Körmend: 200 milliós fejlesztések jönnek a rendelőkben

Fotó: Jambori Tamas

Ezeket olvasta már?