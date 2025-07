Dr. Szabó Barna: Az Egis üzenete egyértelmű, hosszú távon tervez Körmenden

„A hetem Budapesten, a Külgazdasági és Külügyminisztérium épületében indult, ahol bejelentették az Egis Gyógyszergyár Zrt. közel 14,5 milliárd forint értékű beruházását” – osztotta meg lapunkkal dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere. Az eseményen részt vett többek között Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, V. Németh Zsolt államtitkár, országgyűlési képviselő, valamint Poroszlai Csaba, az Egis vezérigazgatója is. A beruházás egy újabb mérföldkő az Egis hosszú távú fejlődésében és a hazai gyógyszeripar erősítésében. A hétfői sajtótájékoztatóról lapunk is részletesen beszámolt, de utánaérdeklődtünk, hogy a helybelieket, a város vezetőit, illetve a térség országgyűlési képviselőjét miként érintette meg a rendkívüli – és mindenki számára kedvező – hír.

dr. Szabó Barna, Körmend polgármestere

Fotó: Szendi Péter

Gyarapodik Körmend

Mint ismeretes: a fejlesztés a vállalat termelési, csomagolási és tárolási kapacitásainak bővítését szolgálja, amit Magyarország Kormánya 3,6 milliárd forinttal támogat – a nagyobb hányadot pedig az Egis finanszírozza, saját forrásból.

V. Németh Zsolt államtitkár, a térség országgyűlési képviselője elmondta lapunknak: nem csak a dolgozók munkakörülményei fognak javulni, hanem az infrastruktúra környezetbarátabb is lesz. Ezen túlmenően pedig a termelés költséghatékonyabbá válik, ami értelemszerűen javítani fogja a gazdaságossági mutatókat is. És ami szintén fontos: az új foglalkoztatottak mellett így Körmend is még nagyobb bevételekhez jut az iparűzési adók révén – mutatott rá az országgyűlési képviselő.