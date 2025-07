Tuti kovi ubi – ahogy még nem próbáltad!

Nem riasztja az uborkaszezon a vasi háziasszonyokat, több kilóval is elbánnak egy nap, kinek mennyi termett, mire szánja, úgy dolgozik vele. Aki gyakorlott, fejből tudja a receptet, ahogy már az anyja, nagyanyja is készítette, aki nem, az utánanéz, miként lesz belőle házi csemege: kovászos uborka vagy finom, üdítő-frissítő uborkasaláta.

Kovászos uborka recept Csepregről - Horváthné Pados Teréz konyhájából. Fotó: VN

Csepregen megkérdeztük Horváthné Pados Terézt, aki korábban is számos recepttel szolgált a „Vas Népe konyhája” számára, tanulhattunk tőle a meggy eltevéséről, az aszalt gyümölcsökről, de a pogácsasütésről is. Készséggel bocsátotta rendelkezésünkre azt a kovászos uborka receptet is, amit nyaranta alkalmaz a friss, ropogós állag elérése érdekében.

Kovászos uborka recept

Egy ötliteres üvegre három kilogramm uborkát számolok.

Ehhez jön egy csokor kapor, ha van, lehet tenni bele borsikafüvet is, valamint 3-4 gerezd fokhagymát. Literenként egy evőkanál sóval főzzük fel a felöntő lét.

Az uborkákat és a kaprot az üveg aljára rakom, az uborkákat hosszában bevagdosom, hogy jobban érje a folyadék, beleteszem a fokhagyma gerezdeket is. Sós lével felöntöm, kovászolt kenyérszeletet rakok a tetejére.

Kistányérral lefedve kiteszem a napra. Három nap múlva leszűröm és az uborkákat a leszűrt lével hűtőben, zárt edényben tárolom.

Gencsapátiban Csordás Csabáné Marikához fordultunk, aki nagy kertet művel, napi három-négy uborkát fogyaszt szezonban, frissen.

A kovászos uborka receptje könnyen követhető:

A kisebb vagy közepes méretű uborkákat megmossa, négybe vágja, de nem teljesen, az egész végek maradnak felül, amikor üvegekbe teszi. Felönti vízzel, sózza, borsozza, tesz rá egy kis ecetet, egy kishéjas kenyeret, és ablakba helyezi az üvegeket, hogy érje a nap. Amikor pár nap múlva megerjed, leszűri, hűtőben sokáig eláll.

Idén azonban az uborkasaláta a favoritja.