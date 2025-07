Harap-utca három alatt megnyílott a kutya-tár

A Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége Sárváron, a Vadkert Majorban tartja a CACIB három napos (július 17-18-19.) Nemzetközi Éjszakai Kutyakiállítását, ami idén is a Nádasdy-fesztivál társrendezvénye. Az elnevezés egyébként helytálló, hiszen az este 22 órakor kezdődő show egészen különleges és egyedülálló időpont – és persze hangulat is a kutyabarátoknak. De miért ez a késői időpont? – tehetjük fel a kérdést, amire az egyszerű válasz az, hogy ezzel is kímélik az ebeket a júliusi hőségtől. Ami pénteken még nem, de a hétvégén várhatóan ismét támadni fog…

Kutyashow Sárváron: éjszakai kiállítás is fogad!

Fotó: Szendi Péter

Büszkék lehetünk a magyar kutyatenyésztésre

Pénteken délután este hétkor nyitották meg a kiállítást, és ekkor kezdődtek meg a körönkénti bírálatok. Tíz órakor pedig megkezdődött a Brnoi Európagyőztesek díjátadó műsora, melyen Dr. Nagy István agrárminiszter és Korózs Gábor, a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületeinek Szövetsége (MEOESZ) elnöke köszöntötte az egybegyűlteket a nemzetközi kutyakiállítás díjátadóján. Dr. Nagy István beszédében hangsúlyozta, hogy a genetikai erőforrások védelme kiemelt állami feladat. A génmegőrzési stratégia egyik fontos eleme a magyar ebfajták: a komondor, a kuvasz, a puli, a pumi, a mudi, a rövidszőrű és a drótszőrű magyar vizsla, a magyar agár és az erdélyi kopó megőrzése érdekében a tenyésztőszervezetek támogatása. Beszédében rámutatott:

Magyarország jelenleg is erős és tekintélyes pozícióval bír az európai és világkinológiában. Ezt a rangot elsősorban a tradícióinkra, szakértelmünkre és a nemzeti fajtákra alapozva vívtuk ki magunknak.

A magyar tenyésztők sikereinek legfrissebb példája az az eredményesség, ahogyan a Brnói Európa Kiállításon szerepeltek. Itt mintegy 55 magyar tenyésztésű egyed nyert Junior, Felnőtt vagy Veterán Európa Győztes címet. Ez a siker is hozzájárul ahhoz, hogy a Kárpát-medencét minél teljesebb ökológiai gazdagságában őrizzük meg az utódaink számára – zárta szavait.