Labubu babák: tudtad, hogy már Vas vármegyében is kaphatók?

Szőrös kis figurák, de mitől is olyan népszerűek a Labubu babák?

Hivatalos Labubu babák a sárvári üzletben.

Fotó: KSZ

A Labubu babák Kínában már jó ideje népszerű kiegészítők, melyek a 2015 óta futó "The Monsters" azaz A Szörnyek című sorozat karakterei alapján készülnek.

A Tiktok és a közösségi média hatására törtek világhírnévre, annyira, hogy az őket kitaláló illusztrátor Kasing Lung mára már Kína 10. leggazdagabb emberévé vált a Labubu babák miatt. A mosolygós, enyhén ijesztő szörnyecskék hatalmas népszerűségnek örvendnek, annyira, hogy Mátéék boltjában is borsos árért kapkodják a vevők. A hatalmas népszerűség kiterjed kicsikre és nagyokra is egyaránt, főleg fiatal nők vásárolják táskakiegészítőként, vagy kulcstartó gyanánt. A babák népszerűségéhez hozzájárul az is, hogy online trend lett a zsákbamacska-szerű csomagolásból, sokan akár élő videókban nyitják ki újonnan vásárolt Labubu babájukat, melyeket sok százezren néznek - sok esetben még támogatnak is. Hordoz magával ez egy függőségi faktort is, hiszen ha az ember már egyet megvesz, nagy eséllyel az összeset össze akarja gyűjteni.

Limitált kiadású Labubu babák.

Fotó: KSZ

Vas vármegyében ők az elsők, akik árulnak hivatalos Labubu babákat

Pénteken nyitotta meg kapuit az első hivatalos Labubu babákat áruló üzlet Sárváron, a Pang Collectibles. Az üzlet tulajdonosa, Megyeri Máté elmondta, hogy bár ő maga nincs oda a babákért, megérti, hogy miért lett ekkora trend, hiszen ez a mai fiatalok "moncsicsi"-je. Figyelmezteti a vásárlókat, hogy járjanak figyelemmel, ha hivatalos babát vennének, ne dőljenek be a replikáknak, amiket nagy üzletek is forgalmazhatnak az eredetinél jóval olcsóbban.

Megyeri Máté, az üzlet tulajdonosa mutatja a Labubu kínálatukat.

Fotó: KSZ

De mennyibe kerülnek ezek a babák?

Ha felmegyünk az internetre, és rákeresünk a Labubu termékekre, láthatjuk, hogy 4990 Forinttól egészen 7000 Forintig találunk babákat, viszont ezeknél fel is van tüntetve:

mind replikák.

Az eredeti, gyűjtői darabok ára viszont 27.500 Forintnál kezdődnek. A limitált kiadások, és a különböző kiegészítők felvihetik még ezt az összeget több százezrekig is akár.

Ottjártunk alatt is sokan jöttek be az üzletbe a Labubu babák iránt érdeklődni.

Fotó: KSZ

Gyűjtők között ez az összeg olcsónak számít

Mátéék boltjában közel sem a Labubu babák a legértékesebb termékek, boltjuk kínálata 80 százalékban Pokemon gyűjtői darabokból áll, melyek ára akár a 640 ezer forintot is elérhetik.

Máté elmondása alapján a vásárlói közegüknek nincs sem alsó, sem felső korhatára, volt már 60 éves vásárlójuk is.