Lecsó elrakása télire - ahogy egy jó anyós csinálja!

Drága kincs a – lecsó, igen! Most is, persze, heti hétszer, de amint ránk zúdul a November rain, azaz az esős és kilátástalan novemberi szürkeség, akkor már úgysem emlékszünk majd rá, hogy hú, hát a lecsó, na, az csakis frissen az igazi. Á, dehogy! Igencsak jó dolog lesz akkor beballagni a spájzba, és elrebegni egy hálaimát az Úrnak az ottani dunsztosokért. Ki ne feledjük a hálaérzések közül anyós pajtit se, aki lám, a júliusi hőségben ránk is gondolt. Mert hát ő tényleg a kedves, vőetető fajta! És így nem az akkori „se íze, se bűze” – de legalább méregdrága – paprikára és paradicsomra költünk, csak legfeljebb egypár tojásra… na jó, meg egy kis debrecenire, igaz?

Lecsó elrakása télire, anyós módra

Fotó: Mindmegette.hu

Kedves Mama, hogy is teszi el a lecsót?

Hm, a végével kezdi! Előszed egy rakásnyi (de tényleg, 15-20 darab) három deci körüli befőttesüveget, aztán kimossa és szárazra törli. Tetők tiszták, jól zárnak? Oké, mehetünk tovább. Jöhet a két kiló paradicsom, teli illatával a konyha. Forró vízbe dobja őket egy fél percre, hogy könnyen le tudja húzni a héját, majd nagyobb darabokra vágja. Mint a gép. Aztán itt a paprika, laza négy kilónyi. Felszeleteli (gép újratöltve), aztán a paradicsomot egy brutál nagy edénybe felteszi főni. Amikor levet enged, beleteszi a felszeletelt paprikát és megsózza (kábé egy kanálnyit beletol). Aztán főzi: körülbelül tíz percig. Tíz perc elteltével kever bele egy csapott teáskanálnyi szalicilt.

Porciózás és dunszt(om sincs)

Aztán itt a vége, azaz: jöhet az eleje. Vagyis az említett tiszta és száraz üvegek (mint a Pampers-baba, igen). Belemeri az összes friss lecsót az összes üvegbe, és – mindennek a teteje – lezárja őket. Szorosan, hogy novemberben kidülledt szemmel lehessen bontogatni…

Szárazdunsztba helyezi, amíg ki nem hűlnek. Ez hamar megy: többnyire egy-két nap... Forró júliusban lehet, hogy több is? Lényeg, hogy ott a lényeg: Az Imádott Lecsó. Novemberig tilos tapizni, lenyúlni, felfalni! Akkor majd jöhet egy kevés zsiradék (estleg kis füstölt szalonna, nyami), meg a friss hagyma, lágy kenyér – és kezdődhet a nyáridéző falatozás. Jó étvágyat, jó anyóst mindenkinek!

