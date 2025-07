Már lezárták a forgalmas szombathelyi útszakaszt, elkezdődtek a munkálatok - fotók

Javítják az utat, ezért ahogy korábban is beszámoltunk róla, lezárták Szombathelyen a Rumi út és a 86-os főút várost elkerülő szakaszán lévő kereszteződés egy részét hétfőn délelőtt. A munkálatok miatt nagy torlódás várható a környéken, ahogy fotóinkon is látható mindkét irányból kocsisor alakult ki már délelőtt is. Aki teheti, válasszon kerülőutat!