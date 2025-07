Fekete nap a mentők történetében: lezuhant egy mentőhelikopter, két mentős meghalt

Tizenhét éve gyászolnak a mentők: 2008. július 31-én égési sérülés miatt szállított kórházba egy gyermeket édesanyja kíséretében egy mentőhelikopter, amikor műszaki meghibásodás miatt Kiskunlacháza és Apajpuszta között lezuhant.

Lezuhant mentőhelikopter: két mentőst gyászolnak 17 éve a mentők

Fotó: fidelpetra / Forrás: Országos Mentőszolgálat közösségi oldala

Lezuhant mentőhelikopter: két mentős halt meg

17 éve történt a mentők hazai történetének egyik legszörnyűbb tragédiája – emlékeztek meg közösségi oldalukon a Magyar Légimentők.

2008.07.31. a legszomorúbb nap a magyarországi légimentés történetében. Kollégáinkra, Sörös Milosra és Hatala Jánosra emlékezünk

- írták a bejegyzésükben.

Az Országos Mentőszolgálat és a magyar légimentők is minden évben megemlékeznek a tragédiáról és két elhunyt kollégájukról. Az évfordulóra közzétett bejegyzés alatt azonnal nagyon sok együttérző komment megjelent, de van közöttük egy igazán megrázó is. Az az édesanya is írt, aki túlélte a szörnyű tragédiát.

Sosem felejtem el azt a napot. A túlélő édesanya :-(

- írta a megemlékezés alatt.

Műszaki hiba miatt zuhant le a mentőhelikopter

A Kiskunlacházánál lezuhant mentőhelikopter Paksról Budapestre tartott egy kétéves, égési sérült gyerekkel és édesanyjával, valamint egy ápolóval és egy orvossal, amikor kényszerleszállást kellett végrehajtania a pilótának.

Sörös Milos mentőápoló a helyszínen életét vesztette, Hatala János főpilóta pedig néhány nappal később a kórházban hunyt el.

A helikopter mentőorvosa súlyos, a gyermek és édesanyja könnyebb sérüléseket szenvedtek – így ők végül túlélték a szörnyű balesetet.

Mindkét hajtóműve leállhatott a helikopternek, ez okozhatta a balesetet - írta akkor a Magyar Nemzet.