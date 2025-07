Roham a boltban: idén nyáron teljes lehet a szett, élő hirdetőtáblának öltözhetsz a Lidlnél

Idén nyáron teljes lehet a Lidl szett, legalábbis a csütörtöktől érvényes Lidl akciós újság szerint. Pár éve hatalmas felbolydulást keltettek a Lidl saját márkás ruhadarabjai, a cipőket például pillanatok alatt elkapkodták, aztán pedig a neten lehetett belőlük a bolti ár sokszorosáért találni.

Forrás: Lidl

A július 24-től érvényes akciókat bemutató újság szerint most ismét itt a lehetőség azok előtt, akik eddig lemaradtak, de szeretnének akár a lábuktól a fejük tetejéig a népszerű üzletlánc logójával és színeivel ellátott ruhákba bújni. Lidl Pulóverek, Lidl nadrágok, Lidl cipők, Lidl papucsok és Lidl zoknik is a polcokra kerülnek, ezek mellett pedig olyan kiegészítőket is le lehet vadászni mint a Lidl esernyő, vagy a Lidl kulacs. Hogy tényleg teljes legyen a szett, csapd hozzá még a Lidl sapkát is. Okos a marketing, aki megvásárolja az üzletlánc termékeit, onnantól tulajdonképpen egy élő hirdetőtáblaként is funkciónál az üzlet számára.