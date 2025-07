Lezárták az M86-os egyik lehajtóját - változás a forgalmas csomópontnál Szombathely határában

Ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, már egy jó ideje zajlanak a burkolatjavítási munkálatok az M86-os autóút különböző szakaszain, ami alaposan megnehezíti a közlekedést. Most egy újabb lezárást jelentettek be. A Magyar Koncessziós Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (MKIF Zrt.) tájékoztatása szerint július 24. és 30. között a szombathelyi csomópont az M86-os autóút 87-es út felé vezető lehajtója munkavégzés miatt lezárásra kerül.

A lezárás ideje alatt az alábbi terelési útvonalakon lehet közlekedni, melyeket sárga táblák is jeleznek: