Azok a régi hajnalig tartó bulik - Te is jártál még a Magyar Tenger Discoba?

A Balaton kultikus helye, a Magyar Tenger Disco története évtizedekkel ezelőtt kezdődött, amikor az alapító, Kocsis Géza 1989-ben megnyitotta kapuit, akkor még egy régi helyszínen kezdődött a buli, ami azonnal a fiatalok kedvence lett. A vonyarci Magyar Tenger kezdeti sikereit félbeszakította egy 1993-as tragikus esemény - emlékeztetett cikkében a zaol.hu.

1993-ban nyitotta meg kapuit Vonyarcvashegyen az új helyen a Magyar Tenger Disco.

Leégett a szórakozóhely, oda a buliknak

Legalábbis sokan gondolhatták így, de

a Kocsis család ennél sokkal kitartóbb volt, egy étterem helyén hamar újranyitották az 1300 férőhelyes diszkót Vonyarcvashegyen.

A kezdeti időszakban nem volt szükség sztárfellépőkre, az állandó DJ-k, mint Szabó Pali és Szeder Gábor hosszú éveken át biztosították a fergeteges hangulatot. Az elmúlt időkben azonban megváltoztak az igények, elvárás lett a népszerű DJ-k és előadók fellépése. Olyan nevek fordultak meg a diszkóban, mint Bárány Attila, Regán Lili vagy Pixa.

Pixa teltházas bulija a vonyarci Magyar Tenger Discoban.

Forrás: Magyar Tenger Disco

Újabb kihívás: Covid-járvány

A találékony tulajdonos maszkviselés, létszámkorlátozások és egyéb szabályok mellett is igyekeztek biztosítani a vendégek szórakozását.

Télen is igyekeznek havonta-két havonta egy-egy bulit tartani, ezzel fenntartani a mindig lelkes közönség bulikedvét, akik leginkább a 17-22 éves korosztály képviselői.

Családi vállalkozás

Kocsis Géza lánya, Kocsis Réka is aktívan kiveszi a részét a vonyarci diszkó üzemeltetésében. - Már 14 évesen a pultban akartam dolgozni, részt venni és azóta is elhivatottan csinálom - mondja Réka a zaol.hu-nak.

Kocsis Géza és lánya, Réka humorral próbálta átvészelni a pandémia időszakát.

Forrás: Magyar Tenger Disco

Ígéret: a Magyar Tengerben balhémentesek a bulik

A kezdetek óta napjainkig rengeteg külföldi vendég érkezik a diszkóba, köztük németek, hollandok és osztrákok. A nyári szezonban minden nap nyitva tartottak, ez ma sincs másként, és a hétköznapi esték is szép számmal vonzották a szórakozni vágyó külföldi és hazai fiatalokat. - Budapesten csináltam több diszkót, ennek kapcsán kerestek meg, hogy lenne-e kedvem itt is elindítani egyet - emlékszik vissza a kezdetekre Géza a zaol.hu-nak. - Bementem a keszthelyi rendőrségre beszélni a rendőrkapitánnyal. Megígértette velem, hogy rendet fogunk tartani és nem lesz balhé - nem is volt sosem.

A Magyar Tenger Disco nemcsak a múltja, hanem jövője miatt is figyelemre méltó. A tulajdonosok folyamatosan keresik az új lehetőségeket, hogy lépést tartsanak a fiatalok igényeivel.

Legyen szó sztárfellépőkről, tematikus bulikról vagy különleges eseményekről, a Magyar Tenger Disco mindig a minőségi szórakozás házigazdája marad. - írja a zaol.hu.