Hidakat építő búzaszemek

A Magyarok Kenyere program mára a nemzeti összetartozás egyik pillérévé vált: a gazdák felajánlásával összegyűjtött búzából lisztet őrülnek, a lisztet pedig rászoruló családok, rászorulókkal foglalkozó intézmények kapják meg - határon innen és túl. Az adományok mennyisége évről-évre nő.

Magyarok kenyere: Vasban is gyűltek a búzaszemek

Fotó: Szendi Péter

Magyarok kenyere: az összefogás jelképe

- Az önök önzetlen felajánlása nem csupán a föld szeretetéről és a munkájuk iránti tiszteletről szól, hanem a közösség iránti elkötelezettségről is. Az adományok nem csupán az élelmezés terén jelentenek hatalmas segítséget, a magyar mezőgazdaság erejét és kitartását is bizonyítja - fogalmazott Németh Balázs, a Vas Megyei Gazdakörök Szövetségének elnöke a Magyarok Kenyere – 15 millió búzaszem program Vas vármegyei búzagyűjtő napján. Hozzátette: adni akkor lehet, ha van miből. A magyar mezőgazdaság képes lenne saját magán kívül még egy országot ellátni. Tavaly 5 millió tonna búzát termeltünk, évente körülbelül 3 millióra van szükségünk. Ehhez az eredményhez - a termőföldön kívül - szaktudás is. Vas vármegye ebben élen jár: a tavalyi 6,7 tonnás vármegyei átlag közel 1 tonnával haladta meg az országos átlagot.

- Vas nem az első körben csatlakozott a Magyarok kenyere programhoz, mostanra azonban az egyik legeredményesebb vármegyévé váltunk benne - emlékeztetett köszöntőjében Majthényi László, a Vas Vármegyei Közgyűlés elnöke. Kifejtette: a covid, az orosz-ukrán háború, az energiaválság sok mindent átrendezett, és a gazdálkodóknak mindezek mellett a klímaváltozással is meg kell küzdeniük. Mindezek fényében még becsülendőbb, hogy adakoznak. Az összegyűlt búzából készült lisztadományból határon innen és túlra is kerül rászorulóknak, gyermekintézményeknek.