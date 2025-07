Nagy melegben a babával – így vészeljük át a kánikulát

S ha esetleg megtörtént a baj: leégésre többféle napozás utáni ápolószert tudunk vásárolni. Részesítsük előnyben a természetes összetevőket tartalmazókat és a gyógyszertári készítményeket, amelyek ápolják, táplálják is a bőrt, hogy regenerálódni tudjon a leégés után. Hőguta ellen a nagyobbakat is védeni kell: ha napszúrást kap egy gyermek, annak a fejfájás, hányinger, hányás lehetnek a tünetei. Vigyük a gyermeket hűvös helyre, tartsuk ott, pihentessük, és pótoljuk a folyadékveszteséget, hogy mielőbb rendbe jöjjön.

A kiszáradás tünetei lehetnek:

a kisbaba bőre ráncosodik, kiszárad

a kutacs beesett

a szemek kidüllednek

a nyelv lepedékes

fáradékonyság, aluszékonyság, a kisbaba túl nyugodt

kevés a vizeletes pelenkák száma, sötét, erőteljes szagú a vizelet (Forrás: miluklub.hu)

Folyadékpótlás: az első 6 hónapban a legideálisabb táplálék az anyatej

S ha már a folyadékpótlás szóba került: Dériné Tóth Andrea hangsúlyozza, az első 6 hónapban a legideálisabb táplálék az anyatej. A kizárólagos szoptatás esetén a kisbabának nincs szüksége ezen kívül más folyadékra. A nagyobb folyadékszükségletüket gyakoribb szopási igénnyel jelzik.

– A szoptatás elején ürülő anyatej kicsit hígabb, ez a szomjoltó rész, utána jut hozzá a csecsemő a sűrűbb, táplálóbb anyatejhez. Nyáron szoptassuk gyakrabban a babát, hogy a szervezete hozzájusson a megfelelő mennyiségű folyadékhoz. A tápszeres babáknál a tápszer elegendő szomjoltó. Figyeljünk arra, hogy mi is elegendő vizet igyunk, mert ez hatással van a tejtermelésre. Hat hónapos kor után az anyatej mellé már szilárd táplálékot, gyümölcsöket, főzeléket is kapnak a gyermekek, ezeknek is van folyadéktartalma, és a kanalas étkezések után érdemes megkínálni őket vízzel pohárból vagy más itatóeszközből is, amit elfogadnak. Babavizet (ennek megfelelő az ásványianyag-tartalma) vagy felforralt és aztán lehűtött csapvizet adjunk, vagy akár hígított, frissen facsart gyümölcsleveket. Kerüljük viszont a bolti gyümölcslevet, a cukrozott üdítőket, a cukros teát. Előbbieknek magas a cukortartalmuk, emellett az adalékanyagok és a szénsav is károsak lehetnek a gyermek egészsége szempontjából.