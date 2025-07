5+1 régi mesterség, amit már Vasban is alig ismernek 

A múltba visszatekintve Vas vármegyében olyan mesterségek világába nyerhetünk betekintést, amelyek valaha a falvak és kisvárosok mindennapi életének szerves részét képezték. A kovács, a kádár, az asztalos, a fazekas, a bognár és a takács nemcsak kézművesek voltak, hanem elismert, közösségformáló alakok, akik tudásukkal, szorgalmukkal és kreativitásukkal emelték környezetük színvonalát. A mai napig is tisztelettel adózhatunk azoknak, akik a fa, a vas, a textil, az agyag és az emberi ügyesség találkozásából teremtettek maradandót.

A kovácsmesterség helyszíne: kovácsszín, Nagyrákos

Fotó: VN/Gombos Kálmán

Mesterségek a múltból

A régi mesterségek a középkori céhes rendszerben gyökereznek, mely a 13. századtól kezdve virágzott Magyarországon is. Vas vármegye – Szombathely, Körmend és Kőszeg környéke – a kézművesség szempontjából élénk központnak számított. A mesterségek nemcsak gazdasági tevékenységek voltak, hanem kulturális örökség is: az eszközök, a technikák, sőt, a mesterek viselkedése is szabályozott volt. A céhek nem csupán szakmai érdekvédelmi szervezetek voltak, hanem egyben szociális hálózatként is működtek – tanították az inasokat, segítették a mestereket, sőt, ünnepeket is tartottak.

A 19. század végével ugyan elkezdődött az iparosodás, mégis sok helyen megmaradtak a kézműves hagyományok. Napjainkban e mesterségek újra reneszánszukat élik – egyre többen keresik a valódi, kézzel készült termékeket, és újra felfedezik a régi tudás értékét. Jó példák erre a különböző minőségi, kézműves kirakodóvásárok is.

Kovács

A kovács a „tűz és vas ura” volt, aki nemcsak szerszámokat és patkókat készített, hanem gyakran gyógyítóként és tanácsadóként is működött. Vas vármegyében a falusi kovácsműhelyek közösségi helyszínként is szolgáltak. A kovácsok patkoltak, javították a mezőgazdasági eszközöket, és sokszor a falu „eszének” tartották őket. A mesterség apáról fiúra szállt, és a műhelyekben gyakran saját készítésű szerszámokat használtak.

Bognár

A bognárok szekéralkatrészeket, kerekeket és járműveket készítettek. A mezőgazdaság és kereskedelem fejlődésével Vas vármegyében is nagy szükség volt rájuk. Gyakran közös céhekbe tömörültek a kovácsokkal, mivel munkájuk szorosan összefonódott.