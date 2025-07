Nők fókuszban - Mikosszéplak szíve: három nő, egy bolt és sok törődés

Szalainé Kulcsár Gyöngyi boltvezető és kolleganői, Ohr Júlia és Bíróné Gabriella a hét minden napján várják a vásárlókat. Úgy osztják be egymás között a munkát, hogy szombaton és vasárnap délelőtt is kinyissanak. Igazodniuk kell a multiknál megszokott nyitvatartási rendhez, de van is bőven igény a hétvégi vásárlási lehetőségre. Mikosszéplak lakosai mellett a Szajki tavaknál pihenők, vagy a biciklitúrázók is betérnek ide harapnivalóért, üdítőért. De a bolttal egy épületben működő turistaház vendégei is megoldhatják itt az étkezést pizzával, szendviccsel, forró kávéval.

A Co-Op Vasár Kft-hez tartozó boltot a Mini-Coop kategóriába sorolták, de ez inkább csak az alapterületre vonatkozik. A polcokon meglepően széles árukészlet kínálja magát a friss zöldségfélétől a felvágottakig, tisztítószerekig. Gyorsan pörög az árukészlet, tölteni kell a polcokat. A hölgyek feladata, hogy napi szinten felmérjék az igényeket, és ha a vevők kérik, akár minőségibb termékeket is megrendeljenek. Így került a kínálatba a parajdi só, az almaecet, a barna cukor. Oda kell figyelni a dátumokra is: fizetés, nyugdíj, családi pótlék érkezése egyaránt megdobja a forgalmat. De ha rendezvény van a faluban, akkor is ők szállítják úgy az üdítőt, mind a kenyeret vagy a takarítószereket.

Nagyon szeretik a vásárlóink, hogy nálunk frissen sült kenyérhez, pékáruhoz tudnak jutni – magyarázza büszkén a boltvezető. - Általában előzetesen felmérjük az igényeket, hogy gazdaságosan tudjuk kihasználni a kemencét. Egy órával korábban bejövünk, hogy nyitásra készen legyen a friss péksütemény. De ha valaki otthon szeretné megsütni, fagyasztva is megveheti az elősütött kenyeret.

Arra a felvetésemre, hogy a Coop üzletek drágák, élénk tiltakozás a válasz.

Vannak dolgok, amik nálunk éppen hogy olcsóbbak, így például számos tejtermék, papíráru kevesebbe kerül, mint a nagy áruházakban – magyarázza Gabriella. - Az árrés stopos árukat mi is megjelöljük feltűnő bilétával, fel is hívjuk rájuk a vásárlók figyelmét. Valamennyien részt veszünk a reklámozásban is: a saját közösségi oldalunkon rakjuk ki például sztoriban, ha új termék érkezett, vagy kisült a friss pékáru.

- A cégér mi vagyunk - vallják egybehangzóan a hölgyek, akik valamennyien középkorú, már felnőtt gyerekekkel rendelkező családanyák. Egyikük sem szereti, ha nagy a ramazuri, folyamatosan rendezgetik, takarítják, szépítgetik az üzletet.