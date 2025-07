Vasi motorbalesetek nyomában: sokszor vétlen a motoros!

Ez a szomorú lista közel sem teljes, de nem folytatjuk a sort, mert abban talán további tragikus példák felelevenítése nélkül is közmegegyezés van, hogy a motor a legveszélyesebb közlekedési eszköz, sokszor gyorsabban halad mint egy autó, miközben csak két kereke van, ezért jóval nagyobb az esély egy baleset bekövetkezésére, ráadásul karosszéria híján a jármű vezetője is védtelen. A motorosokat gyakran éri az a vád, hogy túl nagy sebességgel és túl felelőtlenül közlekednek. Biztos akad bőven példa erre is, de anélkül, hogy védelmünkbe vennénk a kétkerekűeket, álljon itt a Magyar Autóklub frissen publikált statisztikája, amely szerint 2025-ben június végéig 34 olyan baleset történt a Nyugat-Dunántúlon amit motoros okozott. A biciklisek kétszer ennyi, míg az autósok 511 balesetért voltak felelősök ugyanebben az időszakban.