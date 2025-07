Hatalmas szombathelyi motoros találkozóról hoztunk képeket is videót!

Motordübörgés, nevetős-mosolygós arcok, többnyire fekete bőrruhák. Hangos évelődés és persze rockzene: Iggy Pop és Deep Purple, Pink Floyd, Iron Maiden és ZZ Top, és a többi kihagyhatatlan dal. Ahogy körülnéz az idevetődött érdeklődő, hát: nem tinédzserek az átlag-szereplők. Sokkal inkább az ötvenes, már bizony őszülő korosztály, vagy divatosabban szólva: az X generáció tagjai. Akik erre természetesen büszkék, akárcsak az említett vasparipák dübörgésére.

Motoros találkozó Szombathelyen: kétszáz bőrruhás együtt!

Fotó: Szendi Péter

Motoros nagypapák – és az új generáció

Immár a harmadik motoros találkozóra jöttek össze Szombathelyen, a Zanati úton, ahol nem számít sem életkor, sem zenei ízlés, sőt: a motor márkája sem. Ezt megerősíti Magyar Miklós is, mint főszervező, és megtudjuk tőle azt is, hogy a találkozó célja nem csak a körözés, nem is csak a közösségépítés, hanem egyfajta üzenet is a társadalom felé, hogy igenis lehet és szokás civilizáltan, szabályosan és kulturáltan motorozni. A láthatólag hetvenes korosztály éppúgy megtalálható, mint az óvodás korú, elbűvölten bámészkodó kissrácok is.

A gurulás

A felvonulás nem a városban történt: Zanat, Nemesbőd, Vasszilvágy, Acsád, Salköveskút és Söpte érintésével tértek vissza újra a megyeszékhelyre. Az említett falvakat előre értesítették, hogy tudják: mikor is dübörög be a népes csapat. Vezetőik a Ritmo autósiskola motoros oktatói voltak, akik természetesen odafigyeltek a szabályos haladásra. A csapat visszatérése után közös ebéd, élőzenével (Grabarits-tesók), majd streetfighter show is lesz Süle Szabival. Közben a véradókat is fogadják, a mentőmotorosok adományokat gyűjtöttek, majd tombolával ér véget a nap.