Nádasdy fesztivál - gyerekprogramok - sok fotót hoztunk!

A Nádasdy Fesztiválon népszerűek voltak a gyerekprogramok: folyamatosan több száz apróság népesítette be a népi játszóteret, amely szombaton is, vasárnap is 10-től 18 óráig kínált szórakozást. Bábszínház és Mesekuckó színesítette a programot.

Nádasdy fesztivál - gyerekprogramok. Fotó: Benkő Sándor

Képgaléria - Benkő Sándor