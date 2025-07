Történelmi forgatag Sárváron - Jelmezes felvonulással rajtolt a Nádasdy Fesztivál - sok fotóval

A Nádasdy Fesztivál ideje alatt 15 hagyományőrző tábor várja az érdeklődőket. A tavaly elindított időórás koncepció idén is folytatódik: a látogatók a történelem különböző korszakaiba pillanthatnak be, a római kortól a honfoglalás időszakán át egészen az I. és II. világháborúig.

A török hódoltság kora a Nádasdy fesztiválon.

Forrás: Benkő Sándor

Elkezdődött a Nádasdy Fesztivál

A fesztivál továbbra is a török hódoltság korát állítja a középpontba, de több történelmi korszak kép­viselői is bemutatkoznak. Sok év után a Sárvári Íjászok is újra részt vesznek a programban: a honfoglalást idézik.