Megkértük az AI-t, hogy készítse el a felújított szombathelyi Nagyszálló látványtervét, két változatot is hoztunk végül, az egyik az eredeti stílust megtartva, míg a másik teljesen modernné varázsolva áll az egykori hotel a képen.

Ilyen lehetne a felújított Nagyszálló Szombathelyen

Forrás: AI

A modern Savaria Nagyszálló

Ilyen lehetne a felújított Nagyszálló Szombathelyen

Savaria Nagyszálló felújítva

Elképzetettük azt is, hogy milyen funkciót kaphatna az épület, most már csak olyan befektető kellene, aki ebben lát fantáziát és meg is valósítaná.

1. Boutique Szálloda a 21. Századi Utazóknak, Történelmi Vonatkozásokkal:

Fókusz: A szálló eredeti eleganciájának visszaállítása modern kényelemmel ötvözve.

Felújítás:

Szobák: A 90 szoba átalakítása kevesebb, de tágasabb, luxuslakosztályokká, mindegyik saját modern fürdőszobával és korabeli stílusjegyekkel (pl. korhű bútorok, de modern kiegészítőkkel).

Közös terek: A lobby, étterem és bár terének felújítása, a szecessziós elemek kiemelésével. Eredeti mennyezeti stukkók, falfestmények, burkolatok helyreállítása.

Technológia: Okos szobarendszerek (világítás, fűtés, légkondi), nagy sebességű Wi-Fi, modern szórakoztató rendszerek beépítése.

Energetikai korszerűsítés: Hőszigetelés, modern fűtési és hűtési rendszerek beépítése a fenntarthatóság érdekében.

Kiegészítő szolgáltatások:

Fine Dining étterem: Egy exkluzív étterem, amely a helyi gasztronómiát ötvözi a modern konyhával.

Wellness és Spa: Kis méretű, de magas minőségű wellness részleg (szaunák, gőzkabin, masszázs).

Eseményhelyszín: Konferenciatermek, rendezvényterek kialakítása kisebb konferenciák, esküvők, céges rendezvények számára. Az épület múltjára utaló tematikus rendezvények szervezése (pl. "Dzsentri estek").

Marketing: A "Kovács Szálló" korábbi történetének és a lovaskocsis anekdotának kiemelése a marketingben, mint egyediség és vonzerő.

2. Többfunkciós Kulturális Központ és Művészeti Inkubátorház:

Fókusz: Az épület mint közösségi tér újjáélesztése, a helyi művészeti és kulturális élet támogatásával.

Felújítás:

Földszint: Kávézó/bisztró, galéria és pop-up üzletek (helyi kézművesek termékei, design tárgyak) kialakítása.