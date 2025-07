Pörgés, ritmus és jókedv – benéztünk a New West Company hiphop nyári táborába - fotók

– Minden napunk táncórákkal kezdődik: 9-től 11-ig új koreográfiákat tanulunk. A több mint ötvenfős tánciskolából 35 gyermek jelentkezett, tíztől 15 éves korig, rajtuk kívül két huszonéves felnőtt is velünk gyakorol – árulta el Szárnyas Mónika koreográfus, táncoktató, aki a New West Company tábor többi programjáról is beszámolt.

Hétfőn kezdődött, péntekig tart a New West Company idei hip hop nyári tábora.

Fotó: Szendi Péter

A New West Company hip hop nyári tábora

Hétfőn délután ebéd után moziztak, kedden a Sportligetben időznek, szerdán szabadulószobába, csütörtökön az időjárástól függően strandra készülnek, és a péntek is tartogat majd valami izgalmasat. A lényeg, hogy tartalmasan teljen az idő és együtt legyenek.