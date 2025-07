Játékosan készítenek fel az életre és a veszélyekre őriszentpéteri nyári táborban - fotók, videó

Számtalan veszélyt és kihívást jelent mai világunk (is), amiben nagy segítséget nyújt a kisebbeknek a tűzoltó nyári tábor. Játékosan, de mégis rengeteg ismerettel gazdagodnak – amiket remélhetőleg nem éles helyzetekben kell majd hasznosítaniuk. „Tapasztalatokat szereznek a gyerekek, ezen túl pedig az sem titkolt célunk, hogy az utánpótlás nevelését már időben megkezdjük” – avat be az Őriszentpéteri Önkéntes Tűzoltó Egyesület parancsnoka, Könye Gábor. Egész héten, hétfőtől péntekig tart a napközi tábor, ahol minden napra jut valami érdekes, izgalmas program.

Nyári táborban, tűzoltókkal: őrségi gyerekek élményei

Fotó: Szendi Péter

Nyári tábor: okosan de izgalmasan

Hétfőn rögtön a felszereléssel, valamint a porral oltó készülékkel ismerkedhettek meg: az imitált konyhai, serpenyőből fellobbanó lángok igencsak ijesztőek, és bizony veszélyesek is. A helyzet felismerése, pánik nélküli kezelése már önmagában sokat segíthet! Ehhez jön hozzá a 112-es hívószám ismerete, annak megfelelő használata: minél előbb, annál jobb – itt is ez az alapelv. Na de mi történik, ha a poroltó a közelben álló szülői autót is bepöttyözi fehérre? Azt természetesen le kell mosni, és ugye, ha már kéznél van: hát fecskendővel! Ahogy képeink is tanúskodnak róla, meglehetősen jókedvűre sikerült ez a feladat is.

Sokszínű program

A heti programban aztán társszervek is felbukkannak – meséli tovább a parancsnok. Kedden a mentőállomás következik: a mentősökkel és munkájukkal ismerkedhetnek meg a gyerekek, szerdán pedig bringával érkezhetnek. Ezen a napon ugyanis a rendőrség is foglalkozik velük, és tőlük, első kézből kaphatnak jó tanácsokat – de itt lesz Györke Szilárd is Bajánsenyéről, egyedi építésű, rádió-távirányítású (RC) modelljeivel. Csütörtökön pedig a Körmendi Tűzoltóságot látogatják meg, mégpedig nem is akárhogyan: igazi, hatalmas tűzoltóautókkal fognak utazni! Beleértve az „Ibolya” névre keresztelt Steyr fecskendőt is, amit idén márciusban kaptak meg a helyi lánglovagok. Itt megismerhetik a hivatásos tűzoltók életét, és talán még egy próbariasztás is előfordulhat…?