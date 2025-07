Nyugdíjas élelmiszer-utalvány: itt van minden fontos kérdésre a válasz

Mi is megírtuk: a nyugdíj-kompenzáció mellett ősszel 30 ezer forintos élelmiszer-utalvány is érkezik a nyugdíjasoknak. Most a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság információ alapján összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat, hogy a beváltás zökkenőmentes legyen – akár vevőként, akár árusítóként találkozunk velük.

Mire használható a nyugdíjas élelmiszer-utalvány?

Fotó: pexels.com

Minden tudnivaló a nyugdíjas élelmiszer-utalványokról

A posta szeptember 1. és október 15. között kézbesíti az élelmiszer-utalványokat – mondta el Zsigó Róbert, a KIM parlamenti államtitkára kedden.

A nyugdíjasoknak járó utalványok papíralapúak, és 1000, 2000, 3000, valamint 5000 forintos címletekben készültek. Mindegyiken szerepel egyedi sorszám, vonalkód, vízjel és a kibocsátó megnevezése – ezek a biztonsági elemek segítenek az ellenőrzésben. Az utalványokat már most is lehet használni, egészen december 31-ig.

Bár a nyugdíjasok kapják, az utalvány nem névre szól, tehát bárki felhasználhatja élelmiszer-vásárlásra – de csak hideg élelmiszerre, például lisztre, kenyérre, tejre, konzervekre.

Fontos tudni!

Az utalvány készpénzre nem váltható , és visszajáró sincs: például, ha valaki 1000 forintos utalvánnyal fizet egy 750 forintos terméket, a maradék 250 forint elvész .

, és például, ha valaki 1000 forintos utalvánnyal fizet egy 750 forintos terméket, a maradék 250 forint . Az eladónak ellenőriznie kell , hogy az utalvány nem sérült-e, és a biztonsági elemek jól látszanak-e.

, hogy az utalvány nem sérült-e, és a biztonsági elemek jól látszanak-e. Ha az utalvány olyan mértékben sérült, hogy a vonalkód vagy az azonosító nem olvasható, nem lehet beváltani.

Hol fogadják el a nyugdíjas élelmiszer-utalványt?

Bár sokan azt gondolhatják, hogy mindenhol beváltható, valójában ez nem így van. A nyugdíjas utalványt minden olyan boltban és őstermelőnél el kell fogadni, ahol hideg élelmiszert árulnak, például zöldséget, pékárut, tejterméket – de nem használható fel például samponra, borra vagy meleg ételre.

Az utalványokat kizárólag olyan boltokban kell elfogadni, ahol hideg élelmiszert árusítanak, méghozzá nem vendéglátás, hanem kiskereskedelmi tevékenység keretében.

Ide tartoznak:

kisboltok,

sarki ABC-k,

zöldségesek,

hentesüzletek,

pékségek és tejboltok,

illetve minden olyan üzlet, amelynek fő profilja az élelmiszer-kereskedelem.

Emellett a termelői piacokon is beváltható az utalvány, amennyiben az árus őstermelőként saját gazdaságból származó hideg élelmiszert – például sajtot, tojást, zöldséget, gyümölcsöt vagy füstölt húsárut – kínál eladásra.

Fontos hangsúlyozni, hogy az utalvány kizárólag hideg élelmiszerekre használható fel. Nem váltható be például alkoholra, dohánytermékre, meleg ételre, háztartási árura, vegyi árunak számító tisztítószerekre, kozmetikumokra, és nem fogadják el olyan helyeken sem, ahol nem az élelmiszer az üzlet elsődleges tevékenysége – ilyenek például a drogériák, benzinkutak, sportboltok, elektronikai üzletek vagy olyan vegyes profilú boltok, ahol nem az élelmiszer a fő termékkör.