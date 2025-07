Online etikett: tudod, mi számít bunkóságnak? Töltsd ki a kvízünket!

Az online térben a „bunkóság” sokszor nem szándékos, hanem a figyelmetlenség vagy a netikett ismeretének hiánya miatt történik. Emiatt is érdemes tisztában lenni azokkal a dolgokkal, amikről esetleg nem is sejtetted – vagy bizonytalan voltál – hogy sértő, bántó vagy csak zavaró más emberek számára. Segítünk! Ezzel a rövid kvízzel magad is tesztelheted tudásodat: mennyire ismered fel a nem megfelelő reagálásokat, viselkedéseket?