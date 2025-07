Orbán Viktor: Miért lenne más választási eredmény 2026-ban, mint 2022-ben volt?

"Miért lenne más választási eredmény 2026-ban, mint 2022-ben volt? Ezért nyugodtan futok rá a választásra. Nem hiszem, hogy a teljesítményt bármilyen digitális politikai mozgalom felül tudja múlni" - szögezte le a Pikk műsorában Orbán Viktor miniszterelnök, amiről a Magyar Nemzet írt.

Orbán Viktor miniszterelnökkel Bayer Zsolt publicista és Ambrózy Áron, a Pestisrácok.hu munkatársa beszélgetett a Pikk legújabb részében. Fotó: MW

– A Tisza egy digitális politikai mozgalom, nincsen pártjuk

– ezt is rögzítette a kormányfő. Ezzel szemben a Fidesznek hosszú ideig nem volt digitális politikai mozgalma, ezért indították el a Harcosok Klubját. Így a Fidesznek már van pártszervezete és digitális politikai mozgalma is. Kitért arra is, ha most lenne egy Fidesz kongresszus, akkor el tudná mondani, hogy amit 2022-ben vállaltak, annak több mint a 90 százalékát megcsinálták.

Orbán Viktor Sebestyén József haláláról

Az adásban szó esett Sebestyén József haláláról is, a tragikus eset kapcsán a miniszterelnök elmondta: egy háborúban álló országban szörnyű dolgok szoktak történni, de nem fogadható el, hogy agyonvernek embereket. Véleménye szerint

az Európai Uniónak nem lehet csendben maradnia, és Ukrajna uniós tagságáról beszélni, miközben eltemetnek embereket, akiket agyonvernek a kényszersorozás során.

A kormányfő itt is utalt rá: Brüsszelben is dörömbölnek az ajtón, hogy lépjenek fel az ukrajnai kényszersorozások ellen.

Orbán Viktor meglátása, hogy mindig is volt Európában, hogy nagy és egységes mintára legyen egy birodalom, és ezzel szemben állt a nemzetek Európája gondolat. Ez a két elképzelés pedig egyensúlyban voltak egymással, ami nagyjából Nagy-Britannia EU-s kilépéséig tartott.

Ha bármit elfogadunk abból, amit ránk akarnak erőltetni, akkor tönkretesszük a magyar emberek eddigi tizenöt évben elért eredményeit

– húzta alá a miniszterelnök.

