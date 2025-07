Amikor a 70 fős vasi falu egy napra 300-ra duzzad

A Rába-vidék lenyűgöző természeti szépségekkel, változatos domborzattal és illatos erdőségekkel kápráztatja el az ide érkező – vagy csak átutazó – idegeneket. Ennek a környéknek a szívében bújik meg Orfalu (szlovénul: Andovci), ahol már hetek óta nagy izgalommal készültek a nagy napra – és mindenki kivette a maga részét a teendőkből. Szombaton falunapot tartottak, ahol igencsak népes és jókedvű közösség jött össze.

Fotó: Kern Zoltánné

Orfalu közösség

„Mi, orfaluiak, bár egy alig 70 fős, apró közösséget alkotunk, mégis hatalmas összefogásra vagyunk képesek” – mesélte örömmel lapunknak Kern Zoltánné, a község polgármestere. Úgy érzem, talán még sosem gyűltünk össze ilyen sokan: a környező településekről és Szlovéniából is szép számmal érkeztek vendégek, és végül közel 300 fő vett részt a programokon. Ez számunkra hatalmas öröm és büszkeség – folytatta beszámolóját. Ahogyan az már hagyománnyá vált, idén is főzőversennyel kapcsolták össze a falunapot. 18-20 magyar és szlovén csapat érkezett, és a bográcsokban készült finomságokat együtt fogyasztották el. Ebben az évben közönségdíjakat is kiosztottak azoknak, akik a legtöbb szavazatot kapták az elkészült ételeikre.

Áldott motorosok

A napot kétnyelvű szentmisével kezdték, amelyet Dejan Horvath atya, a szlovéniai Markovci plébánosa mutatott be szlovén és magyar nyelven. Ezután meglepetésvendégek érkeztek: a környék motorosait hívták meg, hogy egy látványos felvonulással színesítsék a programot. A dübörgő vasparipák és a hozzájuk illő rockzene hatalmas sikert arattak – most először, de már most biztosak benne, hogy nem utoljára… És – megható kapcsolódásként – a motorokat és a felvonulókat Dejan atya külön meg is áldotta.

A hagyományok ápolása

A kulturális programok során először a Szombathelyi Galaxy Rock ’n Roll tánccsoport fergeteges előadását élvezhették, majd Joó Levente fiatal énekes szórakoztatott mindenkit operettslágerekkel. A nap zárásaként a MSZSZ Szakonyfalui Szlovén Néptánccsoport lépett fel. A Rába-vidék településeinek különösen is fontos a szlovén hagyományok őrzése, hiszen ez identitásuk meghatározó része. „Bár egyre kevesebb a tősgyökeres orfalui lakos, szeretnénk, ha az ide költözők is megismernék a település múltját, hagyományait, és bekapcsolódnának a közösségi életbe – hangsúlyozta Orfalu polgármestere. Már most azon gondolkodunk, hogyan tudnánk jövőre még színvonalasabbá és emlékezetesebbé tenni ezt a napot. Hiszem, hogy egy ilyen összetartó közösséggel bármit meg tudunk valósítani! – zárta szavait.