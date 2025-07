A XX. ÖTOSZ ifjúsági tűzoltó táborba Kőszegről is érkeztek fiatalok

A vasárnapi megnyitó, házirend-ismertetés után a gyerekek belakták a tábort. Másnap az ébresztő, a torna és a reggeli elfogyasztása után elkezdődtek az elméleti és gyakorlati oktatások, melyekre a gyerekeket életkoruk szerint sorolták be. Az egyes szinteken megismerkedhetnek a korosztályuknak megfelelően összeállított oktatási anyagból a tűzoltás, műszaki mentés alapjaival. A hét zárásaként szintvizsgát tettek, a vizsgaszinteket sikeresen teljesítők arany, ezüst, bronz kitűzőt kaptak. A szombati táborzáró ünnepségen a gyerekek az alaki foglalkozáson megtanult díszmenetben vonultak, ismertette a közösségi oldalon az ÖTOSZ.

Forrás: Facebook ÖTOSZ

XX. ÖTOSZ ifjúsági tűzoltó tábor Siófokon

A tábori napokról a Kőszegi Önkormányzati Tűzoltóság is beszámolt. Az ifivezetők tudósításából többek között kiderül: a legkisebbek megtanulták a tűzoltásban részt vevők kötelességeit, a híradó ügyelet feladatait és tömlőgurítással egybekötve megismerték a tűzoltó szakfelszereléseket. A II-es szintes ifi tűzoltók komplex szerelési feladatokat gyakoroltak, ezenkívül oltóanyag-ismeretet és az égés-oltás elméletét is elsajátították. A legidősebbek a szintjükhöz megfelelően komplex gyakorlatokat tanultak. Az elméleti és gyakorlati oktatás mellett strandolásra, 12 pályás tábori olimpiára, csapatjátékokra (kötélhúzás, tömlőgurító verseny, füstsátor, csocsó stb) és kötetlen városnézésre is volt lehetőségük a gyerekeknek. Egyik nap a Magyar Honvédség kiképzőtisztje látogatott el hozzájuk és gyakoroltatta be velük és a kísérőkkel a táborzáró ünnepséget.