Valóban nem jár Otthon Start az ingázóknak? - Szakértő válaszol!

Egy ausztriai munkavállalónak milyen esélyei vannak a magyar bankoknál, szeptembertől igényelhetik ők is az Otthon Start Program rendkívül kedvezményes hitelét? És fordítva, mennyire szívesen hiteleznek osztrák bankok a kint dolgozó magyaroknak? A témát Drescher Gáborral jártuk körül, aki cégével, a Pannonfinanz-zal két évtizede segít eligazodni a magyaroknak az osztrák ügyintézés útvesztőiben.

Az Otthon Start Program a lehető legjobb hitel itthon és Ausztriában is – hangsúlyozza Drescher Gábor, csakhogy aki külföldre jár dolgozni, az nem felel meg a feltételeknek Forrás: Pannonfinanz

2008-ban megrendült a bizalom

A határ menti kisebb osztrák bankok 2008-ig előszeretettel adtak kölcsönt a kint dolgozó magyaroknak, mivel korábban nemigen volt példa arra, hogy egy hitelt nem fizettek volna vissza. Az osztrák fizetési morál miatt a bankok gyakorlatilag egyáltalán nem rendelkeztek ilyen tapasztalatokkal. A gazdasági világválság idején azonban rengeteg magyarországi ingatlanfedezetes hitel dőlt be, a bankok pedig nem tudtak mit kezdeni a helyzettel, a váratlanul nyakukba szakadt lakásokon és házakon nehezen, sokszor igen magas veszteség mellett tudtak csak továbbadni. Tanulva az esetből, ezt követően az osztrák bankok már nem szívesen adtak hitelt a magyaroknak, vagy csak nagyon szigorú feltétellel voltak hajlandóak erre. A szakértő hangsúlyozta, nagy bankoknál most is kár próbálkozni, csak olyan határ menti kisebb pénzintézetek jöhetnek szóba – ahol egyébként gyakran magyarok az ügyintézők – amelyek időközben megteremtették a feltételeit annak, hogy egy esetleges bedőlés esetén a Magyarországon fedezetbe vont ingatlanokat könnyen és gyorsan tudják értékesíteni, vagyis rendelkeznek ezen a téren magyarországi kapcsolatokkal, jogászokkal, felszámolókkal.

Szigorú feltételek, kedvező hitelek

Általánosságban kijelenthető, hogy az elvárások szigorúak, cserébe viszont nagyon jók a kondíciók. Elvárás a minimum kétéves osztrák munkaviszony (lehet különböző munkahelyeken is) és jellemzően az elvárt önerő is igen magas (általában 50 százalékot kérnek). Egy 40 milliós lakás megszerzéséhez tehát eleve kell egy minimum 20 milliót érő lakás, és 20 milliót le is kell tudni rakni. Pótfedezet bevonásával viszont kiváltható az önrész, ha valaki például a sajátja mellett megterhelteti a szülei lakását is és a kettő értéke eléri a 80 millió forintot, a pénzintézet szívesen meghitelezi a felét, vagyis 40 milliót, gond esetén így viszont mindkét lakást viszi a bank. A szigorú feltétellel kínált hitelek kamata alacsony, általában 4,5 százalék körül van, viszont csak 10 évig fix, ezt követően változó kamatozásúvá válik. Ingatlanfedezet nélküli személyi kölcsönt (pl.: 10-20 ezer eurót) viszont csak az kaphat, aki már évek óta az adott pénzintézetnél vezeti a bankszámláját és arra rendszeresen jó (legalább 2.500 eurós) fizetés érkezik.