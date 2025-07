Otthon Start: most kiderül ki, milyen feltételekkel juthat 3 százalékos hitelhez

Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a 3 százalékos otthonteremtési hitel részletszabályait ismertető kormányrendeletet - közölte a Miniszterelnökség. A kabinet reményei szerint az elkövetkezendő években a program lehetőségeivel több tízezer fiatal megfelelő otthonhoz való jutását segítheti elő. Az Otthon Start Program keretében 50 millió forint összegű kölcsön igényelhető, akár 25 év futamidőre.

Fotó: NurPhoto via AFP

A kölcsön kamata a teljes futamidő alatt rögzített, fix 3 százalék. A hitel az ország egész területén egyaránt felhasználható új vagy használt ingatlan vásárlására, valamint ingatlan építésére - olvasható a Világgazdaság cikkében. Az ingatlan értéke lakás esetén legfeljebb 100 millió, családi ház esetén legfeljebb 150 millió forint lehet, másfél millió forintos négyzetméterár-korlát mellett. A hitel igényléséhez már 10 százalékos önerő is elegendő. Tájékoztatásuk szerint az első otthon meghatározásakor a főszabály, hogy a hitelre minden olyan személy jogosult, aki a hitel igénylésekor és az azt megelőző 10 évben nem rendelkezett belterületi lakóingatlannal. Ezt a főszabályt egészíti ki az a rendelkezés, miszerint azok a személyek is jogosultak a hitel igénylésére, akik az igényléskor vagy az azt megelőző 10 évben 15 millió forintot meg nem haladó értékű belterületi ingatlannal vagy tulajdoni hányaddal rendelkeznek vagy rendelkeztek. A szabályok értelmében az is jogosult a kölcsönre, aki legfeljebb egy belterületi ingatlanban 15 millió forintnál magasabb értékű,

de 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányaddal az elmúlt 10 évben rendelkezett vagy rendelkezik.

