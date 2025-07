Otthon Start Program: megindult a mozgolódás a vasi ingatlanpiacon

A szeptemberben induló Otthon Start Program nagyon kedvező 3 százalékos kamatozású hitelt kínál azoknak, akik először szeretnének ingatlant vásárolni. Ráadásul a hitelt, más államilag támogatott hitellel is lehet kombinálni. Sok részletszabály ugyan még nem tisztázott, azt már most lehet tudni, hogy minimum 10 százalékos önerőre van szükség, míg a kölcsön mértéke legfeljebb 50 millió forint lehet. Lakás vásárlása esetén 100, míg házaknál 150 millió forint az értékhatár.

Otthon Start: Nádasdon és az Őrség szívében is számos ingatlant kínálnak eladásra Fotó: Szendi Péter

Mekkora az ingatlankínálat Vasban?

Kíváncsiak voltunk, hogy mekkora az ingatlankínálat Vas vármegyében a lakásoknál 50 és 100, illetve a házaknál 50 és 150 millió forint között. Rövid böngészés után nyilvánvalóvá vált, hogy eladó lakásból is több száz van az említett értéktartományban.

A megvételre kínált ingatlanokat zömében Szombathelyen hirdetik, de sok a sárvári, büki, kőszegi, körmendi ajánlat is.

Van belvárosi lakás Szombathelyen bőven 1 millió forintos négyzetméterár fölött 92 millióért, amely majd csak jövőre készül el, és van olyan 50 milliós kőszegi ingatlan, ami már az ötvenes években is lakás volt és ahol most is fatüzeléses cserépkályha adja a meleget.

Ami pedig a házakat illeti, ott egyrészt az említett árkategóriában már közelíti az ezret az ingatlankínálat, másrészt meglepően sok a vidéki, különösen az Őrségben eladásra kínált ház. A Vasi Hegyhát és az Őrség határán fekvő Nádasdon például 65 millióért eladó egy több generáció együttélésére is alkalmas, de akár vállalkozás indításához is megfelelő, több épületből álló 25 éves ház.

Otthon Start: már érdeklődnek a fiatalok

Mészáros Dóra, az egyik szombathelyi ingatlaniroda vezetője elmondta, már vannak ügyfeleik közt, akik érdeklődnek az Otthon Start iránt, sőt vannak akik vásárlási szándékukat is őszre módosították.

Ebben egyébként megfelelő ár esetén az eladók is partnerek, különösen akkor, ha a foglalót már lerakták, de mivel egyelőre még vannak kérdések a program körül, sokan nem mernek elköteleződni és inkább kivárnak.

A szakember hangsúlyozta, ügyfeleiknek legalább a fele Ausztriában dolgozik, így sokaknál a kétéves TB viszony már eleve nincs meg, ami pedig a hitel felvételének egyik feltétele.

Úgy látja, a vasi ingatlanpiacon egyelőre nem érezteti hatását a bejelentés, az árak nem nőttek, és lehetséges, hogy ez nem is fog megtörténni, hiszen már eleve akkora a drágaság, hogy nemigen van tér már felfelé, de az kétségtelen, hogy a lakásvásárlást fontolgató fiatalokat megmozgatta a hír, így az elkövetkező hónapokban növekvő érdeklődésre számít a körükben.