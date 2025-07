Paragvári utcai balhé: kórház és előállítás

Ötvenkét évvel ezelőtt Fiatal Házasok Otthonaként indult a Paragvári utcai társasház Szombathelyen, jó néhány éve viszont már nem a gyereksírástól, hanem a balhéktól hangos a hírhedt lakótömb. Legutóbb, most kedden egy szerelmi történet miatt szabadultak el az indulatok, de azt, hogy pontosan mi és hogyan történt továbbra sem tudni, kérdéseinkkel megkerestük a rendőrséget és a mentőket is, így legalább most már az világos, hogy hányan kerültek kórházba és milyen eljárás indult az ügyben.

A rendőrség nagy erőkkel vonult ki a Paragvári utcai balhé helyszínére, ahol az egyenruhások több személyt előállítottak Forrás: VN

A Paragvári utcai esetről kérdeztük a mentőket és a rendőrséget

Az Országos Mentőszolgálat tájékoztatása szerint, a Paragvári utcai helyszínről egy 30 év körüli nőt szállítottak kórházba további vizsgálatok és megfigyelés céljából.

A Szombathelyi Rendőrkapitányság munkatársai bűncselekmény elkövetésének gyanúja miatt, több személyt is előállítottak, az esettel kapcsolatban pedig büntetőeljárást indítottak.

Mint ismert, június 29-én késelés miatt riasztották az egyenruhásokat, de évekkel ezelőtt az is megtörtént, hogy egy drogos nő különféle tárgyakat dobált ki az egyik lakás ablakából, sérülést is okozva egy arra járónak.