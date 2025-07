Parajdi sóbánya: "Szívszorító a látvány" - V. Németh Zsolt is ellátogatott Parajdra

Tusványosra tartva Parajdra is betért V. Németh Zsolt, a térség országgyűlési képviselője, aki közösségi oldalán számolt be a látottakról. Mint írta:

„Szívszorító a látvány a felszínen is, bár tudjuk, hogy a legnagyobb kár a felszín alatt van.”

V. Németh Zsolt Parajdon

Forrás: V. Németh Zsolt közösségi oldala

Parajdon járt V. Németh Zsolt

A politikust Szabó Zsombor, a Maros Vízügyi Igazgatóság mérnöke vezette körbe. Beszámolója szerint megtekintette a védekezési munkálatokat, a Korond-patak elterelésére irányuló – általa „elég lassúnak tűnő” – kivitelezést, valamint azt a területet is, amelyet magyar vízügyi szakemberek záportározónak mértek fel.

Hozzátette: „A hotelek, panziók üresek… Elkel minden segítség!”

Parajdi katasztrófa

Mint arról korábban mi is beszámoltunk, a térségben a heves esőzések következtében megsérült a Korond-patak medrét védő geofólia, emiatt jelentős mennyiségű víz zúdult a parajdi sóbányába. A Székelyföld egyik legismertebb turisztikai látványossága órákon belül víz alá került.

A kialakult helyzet miatt több politikus és közméltóság is megfordult már Parajdon, például Sulyok Tamás köztársasági elnök is, aki a bánya bejáratánál tartott sajtótájékoztatóján hangsúlyozta:

Az egész magyar nemzet szolidaritását szeretném kifejezni itt Parajdon, az itt élők mindenben számíthatnak ránk.