Parázson sült barátság – újra Csepregen gyűltek össze a kemencebarátok

A kemencebarátok nemzetközi találkozója visszatért Csepregre. Tavaly Nádudvaron volt az összejövetel, jövőre a tizenhatodik találkozó pedig Kecskeméten lesz. A vasi városba az ország minden részéről érkezett kemencés bart, de Felvidékről, Csehországból is üdvözöltek vendégeket. Keszőcze Attila önkormányzati képviselő, illetve szervező elmondta, az elmúlt években szép számú barátság alakultak ki. A tapasztalat, a receptcsere mellett voltak kulturális és zenei programok is.

Az első csepregi kemencebarát találkozóra építettek egy kemencét az Ottó Kempingben. Természetes volt, hogy ezt is felfűtsék, de a kisebb, mobil kemencékben is készültek ételek.

A szervezők minden helyszínen igyekeznek valami újdonsággal készülni, Csepregen ez a kalácsbemutató volt. A vendégek elkészítették, megsütötték a saját ételeiket.

Keszőcze Attilától megtudtuk, a nagy, téglából megépített, samottal kibélelt kemence felfűtése 2,5-3 óráig is letarthat. Aztán már sorba helyezhetők el benne a sütni valók: először a kenyér, a húsok, a maradék hőn a levesek.

Azok, akik nem rendszeresen, hanem időközönként szeretnének kemencés ételeket készíteni, jó választás lehet a mobil kemence. Ennek felfűtéséhez kevesebb fa szükséges, de egy 15-20 fős baráti társaság is megvendégelhető. Keszőce Attila tavaly karácsonykor 100 darab töltött káposztát sütött meg a kisebb kemencében.

Ilyenkor a nyári időszakban mind többen bográcsoznak, grilleznek a kertben. Az alapanyagok legtöbbször a pácolt húsok, zöldségek, illetve a bográcsban halászlé, gulyás, pörkölt fő. Ám bátran kísérletezhetünk, ehhez adhat egy tippötletet kemencések újítása, amit az oszkói hegyen, az Orbán-napi összejövetelen meg is sütöttek. Tehát a recept: az alufóliával kibélelt őzgerinc sütőformába betesszük először a befűszerezett karajszeleteket majd ráöntjük a csirkemájas ragut, a tetejére szeletelt szalonnát helyezünk. Így mehet be a sütőbe. Amint elkészült kifordítjuk a formából, és egy kicsit megpirítjuk. Köret lehet parázson sült burgonya, de a grillen készült friss nyári zöldséget is tehetünk.