Botrányos parkolások, avagy az elmúlt egy év legszörnyűbb megoldásai Vasból

Nincs olyan, hogy túl sok hely a parkoláshoz

Több parkolóhelyen egyszerre, kanyarodósávban, virágágyásban, vagy éppen a bolt bejáratában parkoló autósok is előfordultak. A kifogások tárháza végtelen, de a leggyakoribb, hogy a sofőr csak pár percre ugrott be valahova, ezért hagyta úgy autóját ahogy. Volt olyan eset is Sárváron, amikor a sofőr két helyre se tudott rendesen beállni az autójával. Nem elég, hogy két helyet foglalt el - és azt is ferdén - még a parkoló térkövezett területén is túl lógott.

Forrás: Olvasónk

Két nap különbséggel készült két kép ugyanarról az autóról. A probléma mindkétszer ugyanaz volt, két parkolóhelyet foglalt el, ráadásul mintha még direkt figyelt is volna arra, hogy pont a helyek határait jelző vonalra parkoljon.