Csődöt jelentett a Pepco - 500 dolgozó állása került veszélybe!

A Pepco németországi leányvállalata (Pepco Germany) csődeljárást indított, mivel át szeretné alakítani veszteséges üzlethálózatát az országban – írta meg a Reuters. Az eljárás iránti kérelmet már be is nyújtották egy berlini bíróságon, egyelőre azonban minden üzlet további értesítésig nyitva marad, mindez persze nem nyugtatja meg a dolgozókat, akik egyelőre nem tudják, hogy megmarad-e a munkájuk.

A Pepco Németországban sem tudott nyereségesé válni Fotó: Shutterstock

Veszélyben a Pepco dolgozói?

A Pepco, a 64 üzletet üzemeltető és körülbelül 500 embert foglalkoztató vállalat szerkezetátalakítási folyamatának felügyeletére Christian Stofflert nevezte ki, aki egy közleményben úgy nyilatkozott: „Jó lehetőségeket látunk a németországi üzlethálózat átszervezésére, hogy az a kihívásokkal teli német kiskereskedelmi piac ellenére is virágozhasson”.

A diszkont áruházlánc anyavállalata támogatásáról biztosította az átszervezési folyamatot és finanszírozza is azt.

A Pepco közölte, hogy németországi hálózata 2022-es piacra lépése óta nehézségekkel küzd, jelenleg pedig veszteséges.

A Pepcoról az MBH Bank idén februárban készített rövid befektetéselemzést, mint írták, a Pepco gyorsan növekvő diszkont-kiskereskedő, első üzlete 2004-ben nyílt Lengyelországban. Mára körülbelül 3800 üzlettel rendelkeznek 19 különböző európai országban. A Pepco brand alá tartozó üzletek havonta mintegy 30 millió vásárlót érnek el, akiknek elsősorban ruházati cikkeket, háztartási termékeket és játékokat értékesítenek.

Összességében kijelenthető, hogy a versenytársak értékeltségi szintjeinek tükrében a Pepco alul van árazva, igaz kockázatok is vannak bőven, mivel nem minden befektetésük volt sikeres. Példaként említik az ausztriai Pepcot, ahol folyamatosan veszteséget termeltek, végül három év után tavaly, mind a 73 üzletük bezárása mellett döntöttek és kivonultak az országból. A bank arra is felhívta a figyelmet, hogy a vállalat kitett a csalásoknak is, erre példa a magyarországi eset, amikor egy adathalász-támadás következtében mintegy 16 millió eurós kára keletkezett a csoportnak. Itthon egyébként mintegy 250 üzlettel van jelen a cég.