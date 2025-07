Piaci uborkamustra: így készül a tökéletes kovászos

A szombathelyi vásárcsarnokban egymást érik a standok, a nyár derekán a vevők célirányosan keresik a befőznivalót. Az eltenni való uborka most a legkeresettebb termék a piacon. A kisebb méretű, ecetes uborkának való kilónként 700 forint, a nagyobb, kovászolni való példányokat 790–800 forint/kg áron kínálják az árusok. A szezon azonban rövid és az időjárás – elsősorban a napsütés hiánya – nem kedvez a termésnek, így nem érdemes halogatni a vásárlást.

Nagy Balázs befőzési tippeket is adott nekünk a piacon

Fotó: Kóbor Szonja

Tökéletes kovászos uborka – a piacról mindent beszerezhetsz

Nagy Balázs, a piac ismert árusa, praktikus tanácsokkal is szolgált olvasóinknak:

A jó kovászos uborka titka a kovászos kenyér, fokhagyma, kapor és sós lé. Nem muszáj tűző nap, de legyen elég meleg. Egy öt literes üvegbe nagyjából 2,5 kiló uborka fér. A végeit be kell vagdosni, hogy jól beszívja a levet. Amikor megindul az erjedés, és zavarossá válik a lé, le kell szűrni, majd visszatenni a saját levébe.

A szükséges fűszerek, kiegészítők is elérhetők a vásárcsarnokban: kapor 200 forint/csokor, őszi fokhagyma 700 forint/csokor, vagy 1300 forint/kg áron kapható.

A friss, szezonális zöldségekből sincs hiány. Aki lecsót is főzne a kovászos mellé, az is megtalál mindent a piacon: a lecsópaprika kilója 698 forint, a paradicsom ára fajtától függően 798 és 990 forint/kg között mozog. A hegyes erős paprika darabja 100 forint, a különlegesebb, erős szegedi paprika 299 forint/db.

A hagymafélék is jól fogynak: lilahagyma 650 forint/kg, újhagyma 599 forint/kg, illetve 500 forint/csomag, a sárgarépa pedig 500 forint/csomag.

A nyár gyümölcsei is megjelentek: a sárgabarack 5 kilós ládában kilónként 1000 forint, egyébként 1799–1990 forint/kg (két hete még akár 1600 forintos kilós áron is kaphattunk). Az őszibarack ára magasabb: 1600 forint/kg. A újburgonya is tartja magát, 399 forint/kg-ért kínálják.