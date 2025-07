Szerinted szabálysértés a pisilés közterületen?

A közelmúltban írtunk a témáról – érintőlegesen, a játszóterekre vonatkozó tiltások kapcsán. Mert a jogszabály szerint nem szabad. A gyerekeknek sem; rájuk sem tér ki kivételként a törvény. Ennek kapcsán megnéztük: mi is a helyzet, csakugyan szabálysértés lenne a pisilés közterületen?

Pisilhet-e bárki közterületen

Fotó: Shutterstock

Szabad-e pisilni?

A közterületi vizelés köztisztasági szabálysértésnek számít, hasonlóan a szemeteléshez. Egyes esetekben közszeméremsértésként is értelmezhető, ha az illető nyilvánosan mutogatja magát. A szabálysértési eljárás során figyelmeztetés, helyszíni bírság, vagy szabálysértési eljárás is indulhat, különösen visszaeső esetekben. A pénzbüntetés összege nem csekély: a helyszíni bírság akár 30 ezer forint, míg közigazgatási eljárásban akár 200 ezer forint is lehet!

Helyi szabályozás

A pontos büntetési tételeket önkormányzati rendeletek szabályozzák, így településenként eltérhetnek. A városokban a közterület-felügyelet is intézkedhet ilyen esetekben. Magyarországon a nyilvános WC-k üzemeltetése nem kötelező közszolgáltatás, így sok helyen nehéz illemhelyet találni.

Ezeket olvasta már?