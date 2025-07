Pofátlan parkolás, avagy így sose parkolj! Két újabb példát hozunk

Pofátlan parkolás: a Sárvár és környéke traffipax infó Facebook-csoportban jelent meg az a fotó, amelyen egy terepjáró látható, amint úgy parkol a sárvári Tesco áruház előtti parkolóban, hogy egyszerre négy helyet elfoglal.

Sárváron fotózták le ezt a pofátlan parkolást. VN/Fbook

Pofátlan parkolás: Olvasónk fotózta a szabálytalankodót Szombathelyen

Olvasónk Szombathelyről küldött képet, amelyen egy autó a Berzsenyi Dániel Könyvtártól nem messze, egy ház bejáratánál, közterületen, térkövön állt meg. Az ilyen esetek nem csupán kényelmetlenséget, de veszélyt is jelentenek, hiszen a mentők vagy tűzoltók akadályoztatása komoly következményekkel járhat.

Fotó: Olvasó

Éppen tegnap írtunk a legfelháborítóbb parkolási esetekről. Olvasóink szerte a vármegyéből küldtek már nekünk felvételeket pofátlan parkolásokról. Több parkolóhelyen egyszerre, kanyarodósávban, virágágyásban, vagy éppen a bolt bejáratában parkoló autósok is előfordultak. A kifogások tárháza végtelen, de a leggyakoribb, hogy a sofőr csak pár percre ugrott be valahova, ezért hagyta úgy autóját ahogy. A másik közkedvelt magyarázattal többnyire a nagyobb autókkal közlekedők szoktak élni, ők azért foglalnak el több parkolóhelyet, mivel nagyobbak. Ez néhány esetben indokolt is lehet, de persze vannak kirívó esetek.