Így NE parkolj soha – a magyar KRESZ rémálmai képekben

Portálunkon rendszeresen foglalkozunk a szabályokra fittyet hányó, vagy éppen másoknak kellemetlenséget okozva parkoló sofőrökkel. Olvasóink szerte a vármegyéből küldtek már nekünk felvételeket pofátlan parkolásokról. Több parkolóhelyen egyszerre, kanyarodósávban, virágágyásban, vagy éppen a bolt bejáratában parkoló autósok is előfordultak. A kifogások tárháza végtelen, de a leggyakoribb, hogy a sofőr csak pár percre ugrott be valahova, ezért hagyta úgy autóját ahogy. A másik közkedvelt magyarázattal többnyire a nagyobb autókkal közlekedők szoktak élni, ők azért foglalnak el több parkolóhelyet, mivel nagyobbak. Ez néhány esetben indokolt is lehet, de persze vannak kirívó esetek.

Pofátlan parkolás: cserjék közé állt egy autó Szombathelyen.

Forrás: VN/Olvasó

Mostani cikkünkben csokorba szedtük az elmúlt időszak leginkább hajmeresztőbb parkolási manővereit, legpofátlanabb autósait.

Pofátlan parkolások Vasból:

Sárvári manőver, így sikerült címszóval

Májusban kaptunk fotót az egyik forgalmas sárvári bevásárlóközpont parkolójából. Ebben az esetben is a nagy autókra vonatkozó saját szabályok elve érvényesült: az autó nem elég, hogy két helyet foglal el, azt is ferdén de még a parkoló térkövezett területén is túl lóg..

Rendszer a szabálytalan parkolásból

Márciusban szintén Sárvárról kaptunk fotókat egyik olvasónktól, mégpedig egy notórius szabálytalankodóról. Olvasónk két különböző felvételt is küldött, ami állítása szerint két nap különbséggel készültek ugyanarról az autóról. A probléma mindkétszer ugyanaz volt, két parkolóhelyet foglalt el, ráadásul mintha még direkt figyelt is volna arra, hogy pont a helyek határait jelző vonalra parkoljon.

Lehet ezt még fokozni? Csúcsforgalomban a kanyarodósávban

Ezt a parkolást csütörtökön délután 4 órakor sikerült lefotóznom a Vörösmarty Mihály utca és a Semmelweis Ignác utca kereszteződésében, Szombathelyen. Nagyon tele lehetett a környék összes parkolója, hogy már csak a lámpa előtt 6 méterrel a kanyarodó sávba sikerült leállni. Szépen gyűltek is mögötte az autók és csak nehézkesen tudták kikerülni a csúcsforgalomban – írta olvasónk tavaly februárban, akitől fotót is kaptunk.