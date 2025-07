Matyi és a Hegedűs, valamint Eldorado-bulival zárult a porpáci falunap

Az Önkormányzat udvarára várták a község lakót és minden érdeklődőt, hogy együtt töltsenek egy kötetlen, közösségi napot. Tették mindezt a szombat délutáni, fél háromkor kezdődő szentmise után. Mint Schimmerné Scweiger Katalin, Porpác polgármestere lapunknak elmondta: kicsik és nagyok, minden korosztály találhatott magának kedvére valót. A gyerekeknek arcfestés, lufihajtogatás, fajátékok jelentettek szórakozást, de még a fazekasságot is kipróbálhatták. Nagy öröm volt beszállni egy kamionba, mint ahogy a traktorozás is sokakat vonzott, de a tűzoltó-bemutató is népszerű volt.

Porpáci falunap: jó hangulat, Eldorado-buli zárással

Fotó: Schimmerné Scweiger Katalin

Porpác közössége

Kulturális műsorokban sem volt hiány. Gondoltak az idősebb korosztályra is, és hűsítő nyári programokkal készültek számukra: fellépett Gábrys és Dorota is. A sztárfellépő Matyi és a Hegedűs volt, azt esti buli hangulatáért pedig az Eldorado volt a felelős.

„Idén is igazán vonzó családi programokkal készültek a gyerekeknek Porpácon a falunapon, de persze a táncból sem volt hiány, amelyből polgármester asszonnyal mi is kivettük a részünket. Továbbra is cél, hogy Porpác erős közösség maradjon” – osztotta meg lapunkkal Ágh Péter államtitkár, a térség országgyűlési képviselője, aki szintén tiszteletét tette a községben.

