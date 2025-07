Utánajártunk 1 órája

Ismét bezár az oladi posta: így reagált a Magyar Posta

Mint lapunk is megírta, július 31-ével bezár a szombathelyi, oladi posta és szatócsbolt, ami március óta megoldotta a környék postai szolgáltatásait is. Megkerestük a Magyar Posta Zrt-t is a változás miatt, mutatjuk válaszukat.

Mint lapunk is megírta, július 31-ével bezár a szombathelyi, oladi posta és szatócsbolt, ami március óta megoldotta a környék postai szolgáltatásait is. "Ez a döntés hosszú mérlegelés után született meg, de az utóbbi időszakban egyre nehezebbé vált, hogy olyan megbízható és tapasztalt munkaerőt találjunk, akik biztosítják az odafigyelést és a minőséget, amit tőlünk megszoktatok, és amit mi magunk is elvárunk. A szakképzett postai munkaerő hiánya miatt sajnos nem tudjuk tovább fenntartani az üzlet működését olyan színvonalon és odafigyeléssel, ahogy az elvárható" - írták az üzlet Facebook-oldalán hétfőn. Megkerestük a Magyar Posta Zrt-t, mutatjuk, mit reagáltak. Posta-kálvária Szombathelyen: néhány hónap után ismét bezár az oladi posta és szatócsbolt

Fotó: Cseh Gábor

Ismét bezár az oladi posta "Az elmúlt években a digitalizáció elterjedésével az ország egész területén jelentősen csökkent a hagyományos postai szolgáltatások iránti kereslet. Különösen igaz ez a nagyobb városokra, így Szombathelyre is" – fejti ki válaszában a Magyar Posta. És a konkrét indok: a racionalizálás. Ezt követően több szolgáltatásukat is felsorolják: ilyen az iCsekk, illetve az MPL csomagautomaták hálózata. Szombathelyen nyolc postahivatal működik, mint alternatíva. Hozzáteszik: a jogszabályi kötelezettség mindössze három posta üzemeltetésével már teljesülne a vasi megyeszékhelyen. Azaz: aligha várható, hogy legyen oladi posta. Hogyan tovább, oladiak? A Gazdag Erzsi utcai üzlet megszűnése után a postai szolgáltatások ügyfélforgalma várhatóan a Derkovitson működő 10-es és a belvárosi 1-es (azaz a Főposta) hivatalaira terelődik, ahol – mint írják – „elegendő kapacitással rendelkeznek munkatársaink”. Végül így zárják válaszukat: „Tapasztalataink szerint a Szombathelyen rendelkezésre álló postahelyek, illetve a kilenc MPL csomagautomata maximálisan kiszolgálják a szombathelyi ügyfelek igényeit.” Ezeket olvasta már?

